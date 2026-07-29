Geldnot nach Sorge
Heinz Hoenigs Frau zieht in "Villa der Versuchung"
Die gelernte Krankenschwester Annika Kärsten-Hoenig tritt in der Sat.1-Sendung "Villa der Versuchung" an, um die finanzielle Lage ihrer Familie nach der Erkrankung von Heinz Hoenig zu stabilisieren. Im Gespräch mit dem "Bunte"-Magazin sprach die 41-Jährige ganz offen über die Beweggründe für diesen Schritt. Die Ausgaben der vergangenen Monate haben Spuren hinterlassen.
Aufgebrauchte Ersparnisse und klare Ziele
"Unsere Reserven waren total aufgebraucht", erklärte Annika Kärsten-Hoenig im Interview. "Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen." Deshalb steht für sie fest, dass der Auftritt im TV primär finanzielle Gründe hat: "Natürlich geht es ums Geldverdienen. Deswegen bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Geld für meine Familie zu verdienen."
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Zuspruch durch Ehemann Heinz Hoenig
Der 74-jährige Schauspieler Heinz Hoenig unterstützt das Vorhaben seiner Ehefrau vollkommen. Vor ihrer Abreise zur Show sprach er ihr Mut zu und ermutigte sie zu diesem Schritt. Seine Worte an sie lauteten: "Anni, fahr los, das ist deine Chance!" Damit startet Annika Kärsten-Hoenig mit dem Rückhalt ihres Mannes in ihr erstes Format im Reality-TV.
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