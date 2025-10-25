Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Jetzt fix: SIE wird Meissi-Nachfolgerin als ORF-Expertin
© gepa

Ski-Hammer

Jetzt fix: SIE wird Meissi-Nachfolgerin als ORF-Expertin

25.10.25, 12:15
Teilen

Wie oe24 bereits Anfang Oktober berichtete, wurde heute offiziell bestätigt. 

Nach dem Abgang von Alexandra Meissnitzer zur FIS wurde heute im Rahmen der TV-Übertragung zum Weltcup-Auftakt in Sölden Marlies Raich als Co-Kommentatorin und Analytikerin bei den technischen Ski-alpin-Bewerben vorgestellt. Ihr Debüt hinter dem Mikrofon feiert die 37-fache Einzel-Weltcupsiegerin, Gewinnerin zweier Disziplinen-Weltcups (Slaloms und Kombination), zweifache Weltmeisterin und Gewinnerin von insgesamt vier Olympia-Medaillen beim Slalom in Gurgl am 23. November.

 Marlies Raich über ihre neue Rolle: „Ich freue mich, wieder mehr und vor allem näher beim Skiweltcup dabei zu sein. Ich bin gespannt, ob und wie ich es schaffe, dem TV-Publikum meine Sicht auf den Skiweltcup und die Leistungen der Athletinnen näherzubringen. Meine neue Aufgabe ist mit ein Grund, weshalb ich es kaum erwarten kann, dass der Winter endlich losgeht!“

Für Raich ist es zwar das Debüt als Co-Kommentatorin im ORF-Sport, allerdings ist sie schon seit 2019 für ORF III als Host von „Land der Berge“ vor der Kamera unterwegs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden