Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
FC Bayern
© Getty

Basketball

Knalleffekt: FC Bayern feuert Weltmeister-Trainer

21.12.25, 08:05
Teilen

Die Münchner ziehen wenige Tage vor Weihnachten die Reißleine. 

Während bei der Fußball-Mannschaft des FC Bayern alles nach Plan läuft, gibt es bei der Basketball-Sektion wenige Tage vor Weihnachten einen überraschenden Trainerwechsel. Wie die Münchner mitteilten, trennt man sich nach anderthalb Jahren mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Gordon Herbert.

Gordon Herbert
© Getty

Die Bayern reagieren damit auf die Negativserie in der EuroLeague von nunmehr acht sieglosen Spielen. „Als Erstes möchten wir Gordie für seine Arbeit danken, er war gerade vergangene Saison für den enormen Zuwachs an Begeisterung für Basketball in München mit verantwortlich“, sagte Sportchef Dragan Tarlac. „Doch leider gibt es Situationen im Sport, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern.“

Gordon Herbert
© Getty

Gordon Herbert kommt aus Kanada, war als Trainer aber ausschließlich in Europa tätig. Der 66-Jährige trainierte kurzzeitig auch die Oberwart Gunners und feierte seinen größten Erfolg als deutscher Nationaltrainer. 2023 führte er unsere Nachbarn sensationell zum 1. Weltmeistertitel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden