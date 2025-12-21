Knalleffekt: FC Bayern feuert Weltmeister-Trainer

Die Münchner ziehen wenige Tage vor Weihnachten die Reißleine.

Während bei der Fußball-Mannschaft des FC Bayern alles nach Plan läuft, gibt es bei der Basketball-Sektion wenige Tage vor Weihnachten einen überraschenden Trainerwechsel. Wie die Münchner mitteilten, trennt man sich nach anderthalb Jahren mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Gordon Herbert.

© Getty

Die Bayern reagieren damit auf die Negativserie in der EuroLeague von nunmehr acht sieglosen Spielen. „Als Erstes möchten wir Gordie für seine Arbeit danken, er war gerade vergangene Saison für den enormen Zuwachs an Begeisterung für Basketball in München mit verantwortlich“, sagte Sportchef Dragan Tarlac. „Doch leider gibt es Situationen im Sport, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern.“

© Getty

Gordon Herbert kommt aus Kanada, war als Trainer aber ausschließlich in Europa tätig. Der 66-Jährige trainierte kurzzeitig auch die Oberwart Gunners und feierte seinen größten Erfolg als deutscher Nationaltrainer. 2023 führte er unsere Nachbarn sensationell zum 1. Weltmeistertitel.