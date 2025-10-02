Ski-Hammer: SIE soll Meissi-Nachfolgerin als ORF-Expertin werden

Gut drei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden sickerte durch: Marlies Raich (44) soll als Co-Kommentatorin bei ORF-Ski-Übertragungen übernehmen.

Seitdem sich Alexandra Meissnitzer (52) Ende Juli nach 17 Jahren ORF in Richtung FIS verabschiedet hat, wird gerätselt: Wer tritt in die Fußstapfen der beliebten Salzburgerin? Die ehemalige Rennläuferin hatte mit Fachwissen und Eloquenz die ORF-Übertragungen aufgewertet.

Die Fußstapfen, die die frühere Doppel-Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin hinterlässt, sind groß. Und jetzt? Man wolle die Kapazitäten der bereits vorhandenen Expertinnen ausbauen, hieß es von ORF-Seite. Heißt: Niki Hosp (41) und Nici Schmidhofer (36), die vergangene Saison vor allem mit spektakulären Kamerafahrten bei Speedrennen beeindrucken konnte, sollen forciert werden.

Raich bereits beim RTL-Auftakt in Sölden im Einsatz?

UND: Marlies Raich, die in den vergangenen Jahren nur beim Nachtslalom-Spektakel in Flachau hinterm Mikro Gas gab, soll deutlich mehr Einsätze bekommen - als Expertin und als Co-Kommentatorin. Was viele vergessen haben: Zu Beginn ihrer erfolgreichen Weltcup-Karriere zählte Marlies (damals noch Schild) zu den erfolgreichsten Allrounderinnen. Neben 35 Slalom-Siegen verpasste die Ex-Slalom-Weltmeisterin 2006/07 als Gesamtweltcup-Zweite die große Kristallkugel hauchdünn gegenüber Niki Hosp.

Obwohl Marlies (damals noch Schild) 2014 ihre Karriere als Rennläuferin beendete (als Rekord-Weltcupsiegerin im Slalom), zählt die Ehefrau von Benni Raich noch immer zu den beliebtesten Wintersportlerinnen des Landes. So oft sich die dreifache Mutter (zwei Söhne, eine Tochter) von ihren Familienverpflichtungen freispielen kann, soll sie ab dem Weltcup-Auftakt in Sölden (25. Oktober) hinterm ORF-Mikrofon übernehmen.