Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Ski-Hammer: SIE soll Meissi-Nachfolgerin als ORF-Expertin werden
© gepa

BACKSTAGE

Ski-Hammer: SIE soll Meissi-Nachfolgerin als ORF-Expertin werden

02.10.25, 07:30 | Aktualisiert: 02.10.25, 08:46
Teilen

Gut drei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden sickerte durch: Marlies Raich (44) soll als Co-Kommentatorin bei ORF-Ski-Übertragungen übernehmen.

Seitdem sich Alexandra Meissnitzer (52) Ende Juli nach 17 Jahren ORF in Richtung FIS verabschiedet hat, wird gerätselt: Wer tritt in die Fußstapfen der beliebten Salzburgerin? Die ehemalige Rennläuferin hatte mit Fachwissen und Eloquenz die ORF-Übertragungen aufgewertet.

Die Fußstapfen, die die frühere Doppel-Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin hinterlässt, sind groß. Und jetzt? Man wolle die Kapazitäten der bereits vorhandenen Expertinnen ausbauen, hieß es von ORF-Seite. Heißt: Niki Hosp (41) und Nici Schmidhofer (36), die vergangene Saison vor allem mit spektakulären Kamerafahrten bei Speedrennen beeindrucken konnte, sollen forciert werden.

Raich bereits beim RTL-Auftakt in Sölden im Einsatz?

UND: Marlies Raich, die in den vergangenen Jahren nur beim Nachtslalom-Spektakel in Flachau hinterm Mikro Gas gab, soll deutlich mehr Einsätze bekommen - als Expertin und als Co-Kommentatorin. Was viele vergessen haben: Zu Beginn ihrer erfolgreichen Weltcup-Karriere zählte Marlies (damals noch Schild) zu den erfolgreichsten Allrounderinnen. Neben 35 Slalom-Siegen verpasste die Ex-Slalom-Weltmeisterin 2006/07 als Gesamtweltcup-Zweite die große Kristallkugel hauchdünn gegenüber Niki Hosp. 

Obwohl Marlies (damals noch Schild) 2014 ihre Karriere als Rennläuferin beendete (als Rekord-Weltcupsiegerin im Slalom), zählt die Ehefrau von Benni Raich noch immer zu den beliebtesten Wintersportlerinnen des Landes. So oft sich die dreifache Mutter (zwei Söhne, eine Tochter) von ihren Familienverpflichtungen freispielen kann, soll sie ab dem Weltcup-Auftakt in Sölden (25. Oktober) hinterm ORF-Mikrofon übernehmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden