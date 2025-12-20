2:0-Heimerfolg von Real Madrid gegen FC Sevilla

Real Madrid hat sich am Samstagabend in der spanischen Fußballmeisterschaft La Liga zu einem 2:0-Heimerfolg gegen Sevilla gemüht.

Jude Bellingham (38.) und Kylian Mbappe via Foulelfmeter (86.) sorgten für wichtige Punkte im Titelkampf. Real rückte Tabellenführer FC Barcelona bis auf einen Zähler nahe, die Katalanen spielen am Sonntag beim Ligadritten Villarreal. Bei den Madrilenen war David Alaba erstmals nach sechs Wochen verletzungsbedingter Absenz wieder im Matchkader.

Der ÖFB-Teamkapitän kam allerdings nicht zum Einsatz. Sevilla beendete die Partie nach einem Platzverweis für Marcao (68.) zu zehnt.