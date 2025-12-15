Gloria Theater feiert Comeback mit Komödien und Travestie

Nach dem plötzlichen Tod von Gerald Pichowetz stand das Gloria Theater vor dem Aus. Zwei Jahre später öffnen sich in Floridsdorf wieder die Türen zur Bühne. Mit einer temporeichen Komödie beginnt ein Neustart, der viel verspricht.

Im Jahr 2024 traf ein Schock die Wiener Theaterszene. Nach dem plötzlichen Tod von Gerald Pichowetz musste das Gloria Theater in Floridsdorf seine Pforten schließen. Zwei Jahre lang blieb es still auf der traditionsreichen Bühne, bis im Sommer 2025 neue Hoffnung aufkam. Die Schauspielerin und Regisseurin Claudia Rohnefeld hatte gemeinsam mit dem erfahrenen Theatermanager Michael Mittermeier das Haus übernommen. Mit viel Erfahrung, Herzblut und einer klaren Vision starteten sie in die Vorbereitungen.

Michael Mittermeir und Claudia Rohnefeld. © Gloria Theater

Jetzt steht fest, wann der Vorhang wieder aufgeht. Am 10. März 2026 feiert das Gloria Theater seine große Wiedereröffnung mit der Premiere der Komödie "Der nackte Wahnsinn - Noises Off". Damit beginnt eine neue Ära, getragen von frischer Energie und der Lust am Theater. Claudia Rohnefeld verantwortet die künstlerische Leitung, Michael Mittermeier führt die Geschäfte. Gemeinsam haben sie auch den Spielplan für das erste Halbjahr 2026 zusammengestellt.

Erste Produktion: “Der nackte Wahnsinn – Noises Off”

Den Auftakt macht die turbulente Komödie von Michael Frayn, in der eine Theatertruppe zwischen Probenchaos und Bühnenpannen langsam den Verstand verliert. Regie führen Claudia Rohnefeld und Thomas Schreiweis, auf der Bühne glänzen Daniela Lehner, Steffi Paschke, Christoph Fälbl und weitere namhafte Darstellerinnen und Darsteller. Das Publikum erlebt eine mitreißende Achterbahnfahrt durch das pralle Theaterleben.

Eigenproduktion Nr. 2: "Zwei Links – Zwei Rechts"

Die zweite große Eigenproduktion folgt am 11. Mai 2026. "Zwei Links - Zwei Rechts" spielt in einem Landhotel voller romantischer Verwicklungen und wilder Verwechslungen. Regisseurin Claudia Rohnefeld setzt auf ein Ensemble mit Michelle C. Härle, Angela Schausberger und Artur Ortens. Wer gerne lacht, wird dieses Stück lieben - nicht zuletzt wegen der pointensicheren Dialoge und des hohen Tempos.

Kleiner Saal, große Spannung: "Im Pyjama seiner Majestät"

Auch der kleine Saal des Gloria Theaters wird bespielt. Am 26. und 27. Mai 2026 steht "Im Pyjama seiner Majestät" auf dem Programm. Claudia Rohnefeld und Thomas Schreiweis entführen das Publikum in ein Londoner Hotel, wo eine harmlose Reise zum Spionageabenteuer wird. Es gibt Verfolgungsjagden, Gesang und eine Pyjama-Odyssee, bei der kein Auge trocken bleibt.

Gastspiel mit den "Manne"-quins

Ein weiteres Highlight sind die Gastspiele der "Manne"-quins, die mit ihrer Travestie-Revue "MAGIC" am 26. März und 24. Juni 2026 nach Floridsdorf kommen. Sie kombinieren Parodie, Tanz, Gesang und Verwandlungskunst zu einem schillernden Bühnenspektakel, das nicht nur unterhält, sondern auch verzaubert.

Mit diesem vielfältigen Spielplan setzt das neue Führungsduo ein deutliches Zeichen gesetzt. Das Gloria Theater ist zurück und will mehr denn je begeistern. Komödie, Kabarett und große Bühnenkunst - alles unter einem Dach. Der Neustart beginnt am 10. März, und ganz Wien darf sich darauf freuen.