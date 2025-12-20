Frankfurt-Spieler bewusstlos: HSV- Star rettet ihn

In der deutschen Bundesliga kommt es im Kracher zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt zu einem Schreckmoment. Ein Ex-Bulle geht nach einem Duell k.o. Dabei reagiert sein Gegenspieler sofort.

Vor der Winterpause spielten am 15. Spieltag der HSV gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel der Traditionsklubs endete mit einem 1:1. Die Gastgeber führten ab der 19. Minute dank Albert Sambi Lokonga. Hugo Larsson glich in der 26. Minute aus.

Doch in diesem Spiel rückte das Ergebnis für kurze Zeit in den Hintergrund. In der 65. Minute sorgte ein Zweikampf zwischen dem Hamburger Miro Muheim und dem Frankfurter Rasmus Kristensen, ehemaliger Spieler von FC Salzburg, für einen Schreckmoment.

Volkspark wurde still

Die beiden krachten in einem Zweikampf wuchtig zusammen und flogen zu Boden. Der Volkspark wurde still. Der Ex-Salzburger schien kurz bewusstlos gewesen zu sein und blieb bewegungslos am Boden liegen.

Die Spieler beider Klubs kamen schnell zu Muheim und Kristensen. Der 18-jährige HSV-Youngstar Luka Vuskovic reagierte sofort. Er griff in Kristensens Mund und packte die Zunge. Vuskovic wollte damit verhindern, dass der bewusstlose Däne diese verschluckt. Danach übernahmen die Betreuer beider Mannschaften. Sie behandelten die angeschlagenen Spieler.

Ex-ÖFB-Star lobt Vuskovic-Aktion

Fanliebling Vuskovic bekam für die Aktion viel Lob. Ex-ÖFB-Star und Sky-Kommentator Martin Harnik meinte: "Super Reaktion von Vuskovic, der sofort wusste, was zu tun ist."

Die beiden Spieler konnten nach einigen Minuten wieder auf ihren Beinen stehen und wollten weitermachen. Der Ex-Salzburger wurde nur kurze Zeit danach ausgewechselt. Im Kabinengang gab es dann die Entwarnung. Ihm gehe es gut.