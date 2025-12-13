Affe verbrüht sich bestes Stück mit heißem Kaffee - und wird zum Hit im Netz

Ein kurzer Clip aus Bali zeigt, wie schnell ein harmloser Urlaubsmoment eskalieren kann. Ein Kaffeediebstahl, ein Unfall und ein wütender Affe stehen im Mittelpunkt des Videos.

Ein Affe sitzt auf einer Mauer und hält einen Kaffeebecher wie eine Trophäe im Arm. Zuvor hatte er den Becher der filmenden Touristin gestohlen. Dann passiert es: Mit einem Ruck springt der Deckel auf, der heiße Kaffee trifft das Tier an einer besonders schmerzhaften Stelle.

Binnen Sekunden kippt die Szene. Aus dem kleinen Dieb wird ein aggressiver Angreifer. Der Affe stürzt auf die Frau zu, die laut aufschreit und rückwärts stolpert. Das Bild wackelt, ehe der Clip abrupt endet.

Die Aufnahme der Szene verbreitet sich derzeit auf der Plattform X und anderen Sozialen Netzwerken. Ob der Affe aus dem Vorfall etwas gelernt hat, bleibt offen. Der Clip zeigt jedoch, wie schnell ein scheinbar harmloser Moment außer Kontrolle geraten kann.