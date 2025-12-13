Sauna in der Gondel: HIER geht das

Saunieren bei eisigen Temperaturen, hoch oben in einer schwebenden Gondel – und das mit Panoramablick. Für manche klingt das nach purer Entspannung, für andere nach einem perfekten Instagram-Motiv.

Sauna und Winter gehören für viele zusammen. Die Hitze, der Dampf, der Kontrast zur Kälte draußen – all das gilt als Inbegriff von Erholung.

Doch wenn die Sauna plötzlich nicht mehr fest im Boden verankert ist, sondern in einer Gondel über der Landschaft schwebt, stellt sich für viele die Frage: Geht es hier noch um Entspannung oder schon um Inszenierung? In Lappland kann man des jetzt ausprobieren.

Schlüssel zur Entspannung

Der Reiz liegt klar auf der Hand. Während draußen eisige Temperaturen herrschen, genießt man die Wärme – dazu ein weiter Panoramablick, der sich langsam verändert. Das Gefühl von Höhe, Bewegung und Abgeschiedenheit soll den Alltag vergessen lassen. Für manche ist genau diese Kombination der Schlüssel zur Entspannung.

Wellness oder Erlebnis?

Gleichzeitig sorgt das Konzept für Diskussionen. Kritiker fragen sich, ob echte Ruhe überhaupt möglich ist, wenn man sich in einer schwebenden Gondel befindet. Die außergewöhnliche Umgebung lenkt ab, das Erlebnis steht im Vordergrund. Entspannung werde so zur Nebensache, sagen Skeptiker.

Der perfekte Social-Media-Moment

Unbestritten ist: Das Szenario liefert spektakuläre Bilder. Sauna, Schnee, Panorama – diese Mischung ist wie gemacht für soziale Netzwerke. Für manche gehört genau das inzwischen zum Erlebnis dazu. Andere empfinden es als Zeichen dafür, dass Wellness immer mehr zur Bühne wird.

Zwischen Abschalten und Aufmerksamkeit

Ob Gondel-Sauna als echter Rückzugsort funktioniert oder vor allem als außergewöhnliches Erlebnis wahrgenommen wird, hängt stark von der eigenen Erwartung ab.