Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.950 aktien down -1.99% Andritz AG 62.20 aktien up +0.48% BAWAG Group AG 117.80 aktien up +0.08% CA Immobilien Anlagen AG 24.200 aktien up +0.25% CPI Europe AG 15.080 aktien down -1.31% DO & CO Aktiengesellschaft 185.20 aktien equal +0% EVN AG 27.150 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 97.40 aktien down -0.1% Lenzing AG 23.800 aktien up +0.63% OMV AG 47.800 aktien down -0.42% Oesterreichische Post AG 30.550 aktien down -0.81% PORR AG 31.850 aktien up +0.31% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.160 aktien down -1.46% SBO AG 27.900 aktien up +0.18% STRABAG SE 79.40 aktien up +1.93% UNIQA Insurance Group AG 14.740 aktien down -1.99% VERBUND AG Kat. A 63.40 aktien up +0.63% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.550 aktien down -0.31% Wienerberger AG 28.860 aktien down -2.17% voestalpine AG 36.960 aktien down -1.49%
  1. oe24.at
  2. Business
lettland wald
© Getty Images (Symbolbild)

Emissionen zu senken

Ikea kauft Zehntausende Hektar Wald für eigene Möbel

03.12.25, 15:35
Teilen

Der Besitzer des schwedischen Möbelgiganten Ikea kauft eine riesige Waldfläche im Baltikum. Über ihre Investmentfirma Inter Ikea Group sichert sich der Möbelriese in Lettland und Litauen rund 24.000 Hektar.

Die Übernahme soll in der ersten Hälfte 2026 über die Bühne gehen, vorausgesetzt, die Behörden stimmen zu. Der Verkäufer ist die finnische Beteiligungsgesellschaft CapMan Natural Capital.

Bruno Mariani Piana, Manager für globale Waldinvestitionen bei Ikea, erklärt den Kauf: "Indem wir die Waldflächen verantwortungsvoll bewirtschaften und die regionale Holzverarbeitung im Baltikum stärken, wollen wir die lokale Wirtschaft unterstützen, mit den Gemeinden zusammenarbeiten und gesunde Wälder für künftige Generationen erhalten."

Wald wegen Klimaziel gekauft

Die Wälder wurden vom Forest Stewardship Council (FSC) als nachhaltig zertifiziert. Mit dem Gütesiegel soll gezeigt werden, dass dort verantwortungsvoll gefällt und aufgeforstet wird.

Ikea ist weltweit einer der größten Holzverbraucher der Welt. Das Unternehmen muss gezielt in Waldfläche investieren, um seine Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 sollen die Emissionen in der Wertschöpfungskette im Vergleich zu 2016 halbiert werden. Spätestens 2050 soll Ikea klimaneutral sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden