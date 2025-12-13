Täter auf Flucht: Mann attackiert Frau und Kinder mit Messer

In Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) soll ein Mann auf eine Mutter und ihre vier Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren eingestochen haben. Laut der "Bild" schweben ein Kind und die Frau in Lebensgefahr. Nach dem Mann wird gefahndet.

Der 20-jährige Täter attackierte am Samstagmorgen die Frau und Kinder. Er befindet sich aktuell auf der Flucht. Der Mann soll ein Bekannter der Mutter sein.

Wie die Staatsanwaltschaft angibt, ereignete sich die Tat gegen 5.30 Uhr in einer Wohnung in Bergkamen-Weddinghofen (Nordrhein-Westfalen). Laut einem Nachbarn lebt die Frau mit ihren Kindern seit Jahren in dieser Wohnung. Der Täter wollte offenbar bei der Familie übernachten.

Fahndung läuft noch

Die Polizei sperrte für die Suche weiträumig das Wohngebiet. Ein Hubschrauber war auch im Einsatz.

Nach diesem Mann fahndet die Polizei. © Polizei Dortmund

Die Ermittler suchen nach einem etwa 1,85 Meter großen Mann mit schlanker Statur. Der Täter hat einen Dreitagebart, trägt eine weiße Mütze, eine Brille und dunkle Kleidung.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Dortmund hat keine weiteren Informationen veröffentlicht, aus ermittlungstaktischen Gründen. Die Kriminaltechnische Untersuchung (KTU) war am Mittag in der Wohnung. Die Mutter und ihre Kinder wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie laut der "Bild" von der Polizei bewacht werden. Das Tatmotiv ist derzeit unbekannt.