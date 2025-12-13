Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Polizei Deutschland blaulicht
© Getty (Symbolbild)

Lebensgefahr

Täter auf Flucht: Mann attackiert Frau und Kinder mit Messer

13.12.25, 15:28
Teilen

In Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) soll ein Mann auf eine Mutter und ihre vier Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren eingestochen haben. Laut der "Bild" schweben ein Kind und die Frau in Lebensgefahr. Nach dem Mann wird gefahndet.

Der 20-jährige Täter attackierte am Samstagmorgen die Frau und Kinder. Er befindet sich aktuell auf der Flucht. Der Mann soll ein Bekannter der Mutter sein.

Wie die Staatsanwaltschaft angibt, ereignete sich die Tat gegen 5.30 Uhr in einer Wohnung in Bergkamen-Weddinghofen (Nordrhein-Westfalen). Laut einem Nachbarn lebt die Frau mit ihren Kindern seit Jahren in dieser Wohnung. Der Täter wollte offenbar bei der Familie übernachten.

Fahndung läuft noch

Die Polizei sperrte für die Suche weiträumig das Wohngebiet. Ein Hubschrauber war auch im Einsatz.

Fahndung Deutschland

Nach diesem Mann fahndet die Polizei.

© Polizei Dortmund

Fahndung Deutschland

Nach diesem Mann fahndet die Polizei.

© Polizei Dortmund

Die Ermittler suchen nach einem etwa 1,85 Meter großen Mann mit schlanker Statur. Der Täter hat einen Dreitagebart, trägt eine weiße Mütze, eine Brille und dunkle Kleidung.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Dortmund hat keine weiteren Informationen veröffentlicht, aus ermittlungstaktischen Gründen. Die Kriminaltechnische Untersuchung (KTU) war am Mittag in der Wohnung. Die Mutter und ihre Kinder wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie laut der "Bild" von der Polizei bewacht werden. Das Tatmotiv ist derzeit unbekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden