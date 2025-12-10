Mehr als 200.000 Liter Erdöl in deutscher Raffinerie ausgetreten

Im deutschen Brandenburg ist nach einem Unfall an einer Pipeline eine riesige Menge an Erdöl ausgetreten. Dabei schoss bei der PCK-Raffinerie eine massive Ölfontäne mehr als 25 Meter in die Höhe.

Laut dem Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall während Bauarbeiten an einer Pipeline gekommen.

Matthias Bruck, Sprecher des Ministeriums, sagt: "Am Mittwoch kam es an einer zum PCK gehörenden Pipeline an einem Schieber nahe Gramzow/Zehnebeck zu einer Havarie, bei der Öl in großen Mengen austrat."

Ursache unbekannt

Beim Vorfall wurden zwei Arbeiter von einem heftigen Strahl getroffen. Der Kontakt mit Rohöl kann Augenreizungen und schwere Organschäden verursachen, im schlimmsten Fall kann der Kontakt sogar zum Tode führen.

Die Feuerwehr wurde um 15:12 Uhr zur Unfallstelle gerufen. Ein Sprecher von der Feuerwehrleitstelle Nordost erklärt: "Zwei Menschen wurden von unserem Rettungsdienst behandelt." Neben der Feuerwehr arbeiten auch die Experten für Gefahrgut an der Eingrenzung des Schadens. Nach Schätzungen der Feuerwehr sind bei Gramzow mehr als 200.000 Liter Öl ausgetreten.

Der Sprecher des Ministeriums kann bisher keine Angaben über die Ursache und das genaue Ausmaß der Schäden machen. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Anschlag aus.