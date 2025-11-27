An Thanksgiving: Erdbeben-Serie erschüttert US-Metropole

Am Thanksgiving-Morgen wurden die Einwohner Kaliforniens von mehreren Erdbeben erschüttert, was in der seismisch aktiven Region Besorgnis auslöste.

Mindestens 13 Beben mit Magnituden zwischen 1,0 und 3,7 wurden in der Nähe eines Geothermalkraftwerks in Nordkalifornien registriert.

Beben mit einer Stärke von 3,6

Bewohner bis hinunter nach San Francisco spürten die Erschütterungen, darunter auch das erste Beben mit einer Stärke von 3,6.

Das Geothermalkraftwerk „The Geysers“ liegt in den Mayacamas Mountains und erstreckt sich über die Countys Sonoma, Lake und Mendocino. Dort wird unterirdischer Dampf zur Stromerzeugung genutzt.

Eine Erdbebenregion

Diese Region im Norden Kaliforniens liegt über einem Netzwerk von Verwerfungen, darunter die Bartlett-Springs-Verwerfungszone und das Healdsburg-Maacama-Verwerfungssystem.

Kleinere Verwerfungen unterhalb des Geothermalkraftwerks machen die Gegend anfällig für häufige Erdbeben. Experten vermuten, dass einige Beben durch die Geothermieanlagen der Region ausgelöst werden könnten, was die Sorge vor potenziell stärkeren Erschütterungen verstärkt.