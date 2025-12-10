Alles zu oe24VIP
gabrielle henry
© Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Zustand sehr ernst

"Miss-Universe"-Teilnehmerin kämpft nach Bühnensturz um ihr Leben

10.12.25, 19:27
Ihr Auftritt am 19. November hat ihr Leben verändert: Dr. Gabrielle Henry stürzte bei den 74. "Miss Universe"-Wahlen von der Bühne. Drei Wochen später kämpfen die Ärzte noch immer um ihr Leben und sie könnte ein Pflegefall bleiben.

Dr. Gabrielle Henry (28) wollte "Miss Universe" werden. Doch die "Miss Jamaica" stürzte beim "Walk im Abendkleid" im Halbfinale in Bangkok von der Bühne. Der Bühnensturz ist für die junge Frau katastrophal geendet.

Henrys Zustand, selbst eine ausgebildete Ärztin, ist sehr kritisch. Derzeit ist die verunglückte Kandidatin ein Rund-um-die-Uhr-Pflegefall. Ihre Zukunft ist völlig ungewiss.

"Weiterhin in kritischem Zustand" 

Die Miss Universe Organization (MUO) und ihre Familie haben sich auf Instagram mit einem gemeinsamen Statement gemeldet. Dort schreiben sie: "Sie wurde sofort auf die Intensivstation in Bangkok eingeliefert, wo sie weiterhin in kritischem Zustand unter ständiger neurologischer Überwachung steht und 24-stündige fachärztliche Betreuung benötigt."

Bei ihrem Sturz platzte demnach ein Blutgefäß im Kopf, was zu einer Hirnblutung führte, so die MUO. Die MUO setzt fort: "Dabei kam es zu (…) Bewusstseinsverlust, einem Bruch, Gesichtsverletzungen und weiteren erheblichen Verletzungen."

MUO übernimmt Kosten

Die Organisation hat angekündigt, alle Krankenhaus-, Behandlungs- und Rehabilitationskosten in Thailand sowie die Unterbringungs- und Lebenshaltungskosten für Dr. Henrys Mutter und Schwester zu übernehmen. Henry soll in Kürze von einem Team aus Ärzten und Pflegern nach Jamaika fliegen. Dort wird sie direkt in ein Krankenhaus verlegt.

Die MUO hat versprochen, auch die Kosten für den Rücktransport und alle zukünftigen Behandlungen, auf die Gabrielle Henry angewiesen sein wird, zu übernehmen.

