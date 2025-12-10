Nach neuer Trump-Deadline: USA und Ukraine führen heute Friedensverhandlungen

Die USA und die Ukraine werden heute Gespräche über einen Entwurf für einen Friedensplan zur Beendigung des Krieges mit Russland führen, wie Wolodymyr Selenskyj bestätigt hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schreibt auf X (ehemals Twitter): "Wir finalisieren derzeit die Arbeiten an den 20 Punkten eines grundlegenden Dokuments, das die Parameter für die Beendigung des Krieges definieren könnte, und wir gehen davon aus, dieses Dokument in naher Zukunft an die Vereinigten Staaten zu übermitteln, im Anschluss an unsere gemeinsame Arbeit mit dem Team von Präsident Trump und unseren Partnern in Europa."

Er fügte hinzu, dass im Rahmen der Gespräche auch über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg und die Pläne für ihre wirtschaftliche Entwicklung gesprochen werden würde. Selenskyj: "Wir arbeiten sehr produktiv daran, die künftige Sicherheit zu gewährleisten und ein Wiederauftreten russischer Aggressionen zu verhindern."

Im Anschluss an das Gespräch soll ein virtuelles Treffen der sogenannten Koalition der Willigen stattfinden.

Zum Handeln gezwungen

Das Weiße Haus übt beispiellosen Druck auf Kiew aus, um es zu schmerzhaften Zugeständnissen an den Kreml zu bewegen, darunter die Abtretung von Territorium im Austausch für nicht näher spezifizierte Sicherheitsgarantien.

Wie heute bekannt wurde, warnte Donald Trump Selenskyj, er habe bis Weihnachten Zeit, das Friedensabkommen anzunehmen. Das Ultimatum wurde von den US-Friedensgesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in einem zweistündigen Telefonat mit Selenskyj im Anschluss an ihr Treffen mit Putin in Moskau vergangene Woche überbracht.

Trump warnte am Montag in einem Interview mit "Politico", die Ukraine könne es sich nicht leisten, die Bedingungen des Abkommens zu verdrehen, da sie andernfalls letztendlich Moskaus militärischer Macht erliegen würde.