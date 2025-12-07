Alles zu oe24VIP
© Getty

Experten

Formel-1-Krimi: Warum die WM heute nach 300 Metern entschieden sein könnte

07.12.25, 09:19
Teilen

Im letzten Formel-1-Rennen der Saison könnte die Entscheidung um den WM-Titel schneller fallen als gedacht. Mehrere Experten halten es für möglich, dass bereits die ersten Meter in Abu Dhabi den Titelkampf zwischen Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri entscheiden. 

Heute Nachmittag steigt in Abu Dhabi der große Showdown um den Formel-1-Titel.

Max Verstappen
© Getty

Drei Fahrer haben vor dem Finale noch Chancen auf den WM-Sieg, eine Spannung, die über weite Teile der Saison nicht mehr zu erwarten war. Max Verstappen hat von Fehlern McLarens profitiert und will seinen Titel nun doch noch verteidigen. Dafür muss er Lando Norris von Platz eins verdrängen und sich gleichzeitig gegen Oscar Piastri behaupten.

Überholen auf den ersten Metern 

Viele Experten vermuten jedoch, dass der Start die entscheidende Rolle spielen könnte. Denn in Abu Dhabi ist das Überholen auf den ersten Metern deutlich einfacher als im weiteren Rennverlauf. Verstappen geht von der Pole-Position ins Rennen, Piastri startet als Dritter – beide gelten als risikofreudige Fahrer.

Lando Norris
© Getty

Kenner der Szene 

Besonders heikel: Nach rund 300 Metern folgt eine scharfe Linkskurve, in der es bereits im Vorjahr zu einer Kollision zwischen Piastri und Verstappen kam.

Oscar Piastri
© EPA

Genau dieses Szenario könnte sich wiederholen, warnen Kenner der Szene. Sollte es erneut zu einem Zwischenfall kommen, könnte Norris seinen WM-Titel bereits nach wenigen Sekunden sicher haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
