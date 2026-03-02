Alles zu oe24VIP
Alles offiziell

Football-Knall: Jetzt sind alle Teams für neue Liga fix

02.03.26, 15:47
Jetzt ist es fix. Die neue europäische Football-Liga AFLE hat das achte und letzte Team für die kommende Saison offiziell bekannt gegeben. 

Football-Fans in Europa mussten in den vergangenen Monaten lange um die Zukunft ihrer Teams zittern. Doch jetzt kann man zumindest bei einigen Teams wohl endgültig aufatmen. Die AFLE (American Football League Europe), die unter dem Namen "The League: Europe" ins Leben gerufen wurde, hat nun bekannt gegeben, welche Teams nächstes Jahr um den Premierentitel kämpfen werden.

Schon lange war fix, dass die Vienna Vikings, Rhein Fire aus Düsseldorf, Berlin Thunder und die Wroclaw Panthers aus der umstrittenen ELF als Gründungsmitglieder der AFLE einen neuen Weg einschlagen. Mit vier weiteren neu gegründeten Teams sorgt man allerdings für einen wahren Knall. Als erste Neulinge kamen die Alpine Rams mit Heimstadion in Biel und die Paris Lights an die Öffentlichkeit.

Vor wenigen Tagen wurde ein neues Team aus Italien, die Firenze Red Lions, bekannt gegeben. Zum Abschluss kam nun am Montag ein absoluter Kracher dazu. London wird auf die große europäische Football-Bühne zurückkehren.

NFL-Erfahrung für neues Team

Unter der Führung von Ex-NFL-Profi Marvin Allen, der auch bereits in der NFL Europe spielte, bekommt die neue Liga ein neues Aushängeschild in der britischen Metropole. "Wir sind stolz auf die starke und vielfältige Gruppe von Franchises, die unsere erste Saison gestalten werden. Jede Organisation bringt ihre eigene Identität, ihren Ehrgeiz und ihr Engagement für professionelle Standards mit. Gemeinsam bilden sie das Fundament für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Liga in ganz Europa", meint AFLE-COO Moritz Heisler in einer Aussendung.

Doch mit den Gründungsmitgliedern ist noch nicht alles erledigt. In der Aussendung kündigt man auch an, dass ab 2027 ein Team aus dem Fürstentum Monaco ebenfalls in der AFLE starten wird. In den nächsten Tagen soll auch der Spielplan veröffentlicht werden, damit die Football-Fans auch endlich planen können, wann sie ihre Lieblingsteams wieder anfeuern können.

