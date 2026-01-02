Alles zu oe24VIP
Calaycay Holmes
© GEPA

Fans atmen auf

Vienna Vikings bekennen sich zu neuer Liga

02.01.26, 15:51
Das neue Jahr hat für heimische Football-Fans mit guten Nachrichten begonnen. 

Während sich die NFL-Saison dem Ende zuneigt, herrscht in Europa langsam wieder Aufbruchstimmung. Immer mehr Klarheit herrscht, wer nächstes Jahr in der neu gegründeten AFLE (American Football League Europe) an den Start gehen wird.

Seit 1. Jänner sind auch die Vienna Vikings offiziell Teil der neuen europäischen Semi-Pro-Liga. "Die Vienna Vikings haben sich zum Ziel gesetzt, ihren Fans und Athleten sowohl auf als auch neben dem Platz höchste europäische Standards zu bieten. Daher fiel uns die Entscheidung leicht, in die neue AFLE einzusteigen und die Liga künftig gemeinsam mit anderen Top-Teams wie Rhein Fire mitzugestalten", meinte GM Max Paatz dazu.

Robin Lumsden Klaudia Tanner
© GEPA

Dass die Vikings Teil der neuen Liga, die sich klar von der ELF mit dem umstrittenen Gründer Zeljko Karajica abgewendet hat, war lange schon klar. Co-Owner Robin Lumsden war federführend bei der Neugründung und konnte eine starke Liga mit Hilfe von US-Investoren aufbauen.

Verträge ausgelaufen

Mit dem Jahreswechsel sind einige Verträge in der ELF ausgelaufen. Auch deshalb erwarten Insider in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr Neuigkeiten zur Struktur der Liga und welche Mitglieder tatsächlich dabei sind.

Fix sind bislang Rhein Fire aus Düsseldorf, Berlin Thunder, ein Team aus Paris, die Wroclaw Panthers, die Alpine Rams aus der Schweiz und die Monaco Mariners, bei denen laut einem ELF-Insider ein ehemaliger NFL-Coach die Führung übernimmt. Noch dazu sollen vor allem hinter dem Team im Fürstentum prominente Namen stecken.

Hinzu sollen laut ersten Informationen der Liga im Dezember noch ein Team aus Italien und Großbritannien kommen. Bei Letzteren deutet alles auf den Standort London hin. Zuletzt wurden insgesamt 10 Mannschaften für die neue Liga angekündigt.

Rätselraten um weitere Teams

Die Zahl könnte sich laut Insider-Berichten allerdings auch noch erhöhen. Zu unklar ist die Zukunft der ELF: Mit Frankfurt Galaxy, Madrid Bravos, Nordic Storm, Paris Musceteers und den Raiders Tirol stehen derzeit nur fünf Teams auf mehr oder weniger sicheren Beinen. Meister Stuttgart musste bereits Insolvenz anmelden, von den Helvetic Mercenaries, Hamburg Sea Devils und Cologne Centurions, die im Vorjahr schon große Probleme hatten, gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme, ob man nächstes Jahr wieder an den Start gehen wird.

Der nächste wichtige Stichtag könnte allerdings wieder mit der NFL zusammenhängen. Das Pariser Team möchte im Rahmen des Finales der besten Liga der Welt den Namen und mehr Details bekannt geben. An besagtem 8. Februar sollen auch weitere Teams mit wesentlichen Infos an die Öffentlichkeit gehen. Die Fans müssen sich also noch ein paar Tage gedulden, können aber vorerst mal aufatmen, dass es auch nächstes Jahr in Europa Football auf Top-Niveau geben wird.

