Rätselraten um Vienna Vikings: Wiener nicht mehr Teil von Europas Football-Liga

Es rumort in Football-Europa. Nachdem es wochenlang still war, meldet sich die neu gegründete EFA mit einem überraschenden Statement wieder.

Wie geht es mit Football auf Top-Niveau in Europa weiter? Diese Frage stellen sich viele Fans. In den letzten Jahren dominierten die Vienna Vikings in der ELF, die sich nach dem Wirbel um den umstrittenen Gründer Zeljko Karajica gespalten hat. Ein Großteil der Initiative für eine Neuausrichtung soll Insidern zufolge von Vikings-Besitzer Robin Lumsden und dem zweifachen ELF-Champion Rhein Fire gekommen sein.

Dahinter sammelten sich die Franchises aus Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Breslau, Prag, Nordic Storm, Paris, Madrid und Innsbruck. Bei der Liga-Verkündung fehlte bereits Innsbruck als Teil der neuen Liga. Zuletzt kursierten allerdings Gerüchte, dass es innerhalb der neuen Vereinigung Unstimmigkeiten geben soll.

Jetzt kommt der nächste Schock aus heimischer Sicht. Am Freitag, zwei Tage vor dem NFL-Spiel in Berlin, gab es eine - auf den ersten Blick erfreuliche - Stellungnahme. Denn mit London und Mailand konnten zwei große Städte mit Football-Tradition dazu gewonnen werden. Allerdings steht im letzten Absatz der Aussendung die beunruhigende Nachricht. "Mit Vereinen aus Großbritannien, Frankreich, Spanien, Tschechien, Dänemark/Schweden und Italien präsentiert die EFA eine Pan-Europäische Allianz", steht darin.

Österreich und Polen fehlt

Österreich (Vienna Vikings) und Polen (Wroclaw Panthers) fehlen bei der Auflistung. Welche Vereine genau Teil der Liga sind, ist noch nicht bekannt, denn aus Deutschland sollen Spekulationen zufolge Stuttgart und Frankfurt Teil der Liga sein, wie es mit Rhein Fire und Berlin weitergeht, ist ebenfalls nicht geklärt.

Seitens der Vikings konnte man auf oe24-Anfrage kein Statement zu den Entwicklungen geben und zeigte sich selbst überrascht von dem Vorstoß der EFA. Man hört, dass es allerdings noch nicht ausgeschlossen ist, dass man nächstes Jahr dennoch auf europäischem Top-Niveau Football in Österreich zu sehen bekommt. Lumsden war diese Woche in Miami und fliegt direkt nach Berlin, wo es zu weiteren Verhandlungen mit den Vertretern kommen könnte.