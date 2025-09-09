Football-Hammer: Vikings und Raiders steigen aus Liga aus

Mega-Knall im europäischen Football.

Nach fünf Jahren kracht es in der European League of Football (ELF) gewaltig – gleich mehrere Top-Teams kehren der Liga den Rücken. Darunter auch die österreichischen Aushängeschilder Vienna Vikings und Raiders Tirol! Am Dienstag verkündete die European Football Alliance (EFA): Keines ihrer Teams wird 2025 in der ELF antreten. Damit verliert die Liga fast alle ihre Stars.

Der Grund? „Finanzielle Instabilität, mangelnde Transparenz und Vertragsverletzungen“, so die EFA knallhart. Kurz gesagt: Die Clubs fühlen sich von der ELF hintergangen – und wollen lieber ihr eigenes Ding machen.

Neue Liga statt Chaos-ELF

Die EFA plant jetzt eine neue, NFL-nahe Liga mit moderner Struktur. Fans und Sponsoren können laut Versprechen beruhigt sein: 2026 wird wieder professioneller Football gespielt! Der Abgang der Teams trifft die ELF mitten ins Herz. Schon zuvor hatten Liga-Boss Patrick Esume und Geschäftsführer Zeljko Karajica ihren Rücktritt angekündigt. Kritikpunkte: keine klare Einsicht in Finanzen, Chaos-Organisation, Infrastruktur-Probleme und eine überhastete Expansion.

Wer ist bei der EFA dabei?

Die Allianz wurde im Juli gegründet und umfasst 11 von 16 ELF-Clubs. Neben Vikings und Raiders sind auch deutsche Schwergewichte wie Rhein Fire, Stuttgart Surge, Berlin Thunder und Frankfurt Galaxy dabei. Dazu: die Paris Musketeers, Madrid Bravos und die Prague Lions. Klar ist: Mit diesem Hammer-Entscheid steht die ELF vor ihrer größten Krise – und die Fans vor einem Football-Neustart!