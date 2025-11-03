NFL-Rekord! Little trifft Field Goal aus 68 Yards

Jacksonville-Kicker Little traf aus Rekorddistanz - Kansas City nach vierter Niederlage derzeit nicht auf Play-off-Rang

Cam Little hat einen neuen NFL-Rekord für das längste getroffene Field Goal aufgestellt. Der Kicker der Jacksonville Jaguars traf bei auslaufender Uhr vor der Halbzeit gegen die Las Vegas Raiders aus 68 Yards. Der bisherige Rekordhalter Justin Tucker lag bei 66 Yards aus dem Jahr 2021.

Little als Matchwinner

Der 22-jährige Kicker war der entscheidende Mann für Jacksonville. Aus 48 Yards sicherte er seinem Team 16 Sekunden vor Schluss durch den Ausgleich zum 23:23 die Verlängerung. In der Overtime bescherte er seinem Team mit einem Extrapunkt den 30:29-Sieg. Little erzielte insgesamt drei Field Goals.

Chiefs außerhalb Play-off-Ränge

Die Kansas City Chiefs verloren bei den Buffalo Bills mit 21:28 und kassierten ihre vierte Saisonniederlage. Star-Quarterback Patrick Mahomes brachte nur 15 von 34 Passversuchen an den Mann. Die dreifachen Super-Bowl-Champions liegen als Achter der AFC vorerst nicht mehr auf einem Play-off-Platz.

Österreicher an AFC-Spitze

Trotz einer 20:27-Niederlage bei den Pittsburgh Steelers führen die Indianapolis Colts mit dem Österreicher Bernhard Raimann die American Football Conference mit einer 7:2-Bilanz an. Die Jaguars zogen durch den Sieg an den Chiefs vorbei.