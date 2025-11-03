Red Wings! Detroit siegt mit Kasper nach Penaltyschießen

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper gewannen in San Jose mit 3:2 nach Penaltyschießen. Die Red Wings liegen punktgleich an der Spitze der Atlantic Division. Der 18-jährige Matthew Schaefer stellte einen NHL-Rekord auf.

Die Detroit Red Wings mit dem Klagenfurter Stürmer Marco Kasper gewannen bei den San Jose Sharks mit 3:2 nach Penaltyschießen. Nach dem vierten Sieg in den letzten fünf Spielen liegt Detroit punktgleich mit den Montreal Canadiens auf Platz zwei der Atlantic Division. Nur Colorado Avalanche hat mehr Punkte.

Spannende Partie in San Jose

Lucas Raymond (39.) und Moritz Seider (51.) brachten die Red Wings zweimal in Führung, doch Jeff Skinner (41.) und Sam Dickinson (57.) glichen jeweils aus. Im Penaltyschießen entschieden James van Riemsdyk als einziger Torschütze und Torhüter Cam Talbot mit vier Paraden die Partie.

Schaefer schreibt NHL-Geschichte

Der 18-jährige Matthew Schaefer, Nummer eins des vergangenen Drafts, stellte einen NHL-Rekord auf. Der Verteidiger der New York Islanders erzielte gegen Columbus zwei Tore zum 3:2-Sieg und ist damit der jüngste Verteidiger mit einem Doppelpack. Er löste Legende Bobby Orr ab, der bei seinem ersten Doppelpack 190 Tage älter war.