Kasper trifft für Detroit, Rohrer zurück in Zürich

Marco Kasper hat im NHL-Vorbereitungsspiel der Detroit Red Wings bei Buffalo getroffen. Der Österreicher erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3. Vinzenz Rohrer wurde von Montreal zurück nach Zürich geschickt.

Marco Kasper hat im NHL-Vorbereitungsspiel der Detroit Red Wings bei den Buffalo Sabres in der 34. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielt. Es war der letzte Treffer für die Red Wings, die das Spiel mit 2:5 verloren. Der österreichische Stürmer zeigte damit eine gute Leistung in der Vorbereitung.

Rohrer kehrt nach Zürich zurück

Indes wurde Vinzenz Rohrer von den Montreal Canadiens aus dem Camp zurück zu den ZSC Zürich Lions geschickt. Mit dem Hinweis, dass es "noch" nicht für die NHL reiche, erntete der 21-Jährige aber viel Lob ein. Die Canadiens schickten den jungen Österreicher damit vorerst zurück in die Schweizer Liga.

Die NHL-Vorbereitungsspiele laufen weiter, während die Saison in Nordamerika bald startet. Für Kasper bedeutet das Tor in Buffalo einen wichtigen Vertrauensbeweis.