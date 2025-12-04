Eishockey-Team erlebt Baby-Boom: Drei Profis werden gleichzeitig Väter

Das schwedische Eishockey-Team Växjö Lakers erlebt derzeit einen echten Baby-Boom. Drei Verteidiger werden fast zeitgleich Väter.

Der Baby-Boom sorgt aber bei dem Klub für Personalnot. Brogan Rafferty (30), Brian Cooper (32) und Zach Giuttari (29) sind die Stützen der Defensive und fallen bis auf Weiteres aus.

Gegenüber der schwedischen Boulevardzeitung "Aftonbladet" erklärte der Sportchef Henrik Evertsson: "Wir haben eine Situation mit drei Verteidigern, die mehr oder weniger gleichzeitig Väter werden."

Schwierige Situation

Donnerstagabend müssen die Växjö Lakers im Auswärtsspiel gegen Luleå HF auf die drei US-Amerikaner verzichten. Sie werden auch allen Anschein nach das nachfolgende Spiel beim Vierfachen-Meister Skellefteå AIK ebenfalls verpassen.

Derzeit stehen dem Klub lediglich fünf reguläre Abwehrspieler zur Verfügung: Joel Persson (31), Keegan Lowe (32), Petter Granberg (33), Leo Sahlin Wallenius (19) und Elias Rosén (26). Växjö reagierte und lieh Elias Lindgren (24) aus Vimmerby aus.

So lange muss der Klub auf die drei Spieler nicht warten. Bei der Halbzeitmarke der laufenden Saison gibt es eine zwölftägige Dezemberpause. Diese wird der Führungsetage die dringend benötigte Luft bei der Kaderplanung verschaffen.