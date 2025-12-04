Formel-1-Showdown: Das sind die 11 WM-Szenarien

Am Sonntag steigt die wohl packendeste Formel-1-Titel-Entscheidung seit langem in Abu Dhabi. Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri kämpfen um die Krone der Motorsport-Königsklasse.

Es ist soweit: Sonntag (ab 14 Uhr im LIVE-TICKER) fällt am Yas Marina Circuit in Abu Dhabi die Entscheidung um die Fahrer-Weltmeisterschaft in der Formel 1. WM-Leader Lando Norris (GBR/24) kommt mit 408 Punkten zum großen Showdown. Dahinter lauert Titelverteidiger Max Verstappen (NED/28) mit 396 Punkten, der die historische Aufholjagd mit dem Titel-Coup abschließen will. Vor dem GP von Italien Anfang September hatte der Red-Bull-Star noch 104 Punkte Rückstand auf den mittlerweile nur noch drittplatzierten in der Fahrerwertung Oscar Piastri (AUS/24), der bei 392 Punkten hält.

Der McLaren-Pilot galt lange Zeit, als der sichere Weltmeister. Doch seit dem Rennen in Monza landete er in einem unglaublichen Formtief und fuhr bis zum GP von Katar letzte Woche kein einziges Mal aufs Podest. Nun braucht er das ganz große Titelwunder.

Das Punkte-System der Formel 1

Platz 1: 25 Punkte

Platz 2: 18 Punkte

Platz 3: 15 Punkte

Platz 4: 12 Punkte

Platz 5: 10 Punkte

Platz 6: 8 Punkte

Platz 7: 6 Punkte

Platz 8: 4 Punkte

Platz 9: 2 Punkte

Platz 10: 1 Punkt

Wer am Sonntag beim Rennen nichts verpassen möchte und sich komplizierte Rechen-Spiele ersparen möchte hat hier nun alle möglichen Szenarien, wer den Titel bei welchem Ausgang holen wird.

So wird Lando Norris Weltmeister

Platz 1-3: Der Titel ist fix

Der Titel ist fix Platz 4 & 5: Verstappen ist nicht besser als Zweiter

Verstappen ist nicht besser als Zweiter Platz 6 & 7: Verstappen und Piastri dürfen nicht gewinnen

Verstappen und Piastri dürfen nicht gewinnen Platz 8: Verstappen ist nicht besser als Dritter, Piastri darf nicht gewinnen

Verstappen ist nicht besser als Dritter, Piastri darf nicht gewinnen Platz 9: Verstappen ist höchstens Vierter, Piastri darf nicht gewinnen

Verstappen ist höchstens Vierter, Piastri darf nicht gewinnen Platz 10: oder keine Punkte: Verstappen ist höchstens Vierter, Piastri ist nicht besser als Dritter

So wird Verstappen Weltmeister

Platz 1: Norris ist höchstens Vierter

Norris ist höchstens Vierter Platz 2: Norris ist nicht besser als Platz 8, Piastri gewinnt nicht

Norris ist nicht besser als Platz 8, Piastri gewinnt nicht Platz 3: Norris ist nicht besser als Platz 9, Piastri gewinnt nicht

So wird Piastri Weltmeister

Platz 1: Norris ist höchstens Sechster.

Norris ist höchstens Sechster. Platz 2: Norris ist Zehnter oder schlechter, Verstappen ist maximal auf Platz 4

Bei vielen Fans werden Erinnerungen an zwei historische Showdowns in Abu Dhabi wach. 2010 holte Sebastian Vettel im letzten Rennen den Titel. Vor dem Grand Prix lag er in der Fahrerwertung noch auf Rang 3 und sicherte sich mit dem Sieg seinen ersten Titel vor Fernando Alonso und Mark Webber. 2021 ging Lewis Hamilton als WM-Leader in das Rennen und wurde durch die unvergessene Safety-Car-Entscheidung in der letzten Runde noch von Max Verstappen überholt.

Auch Verstappen feierte damals seinen Premieren-Titel, was in diesem Fall ein gutes Omen für einen der beiden McLaren-Stars sein könnte.