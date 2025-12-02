Lando Norris schießt gegen Max Verstappen: "Er redet viel Unsinn"

Lando Norris hat nach dem Katar-GP deutliche Worte für Max Verstappen gefunden – und macht klar, dass er von den Sticheleien aus dem Red-Bull-Lager nichts hält.

Nicht nur auf dem Asphalt geht es heiß her, jetzt nimmt auch das verbale Duell zwischen WM-Leader Norris und Titelverteidiger Max Verstappen vor dem alles entscheidenden Rennen am Sonntag in Abu Dhabi (14 Uhr, ServusTV) richtig Fahrt auf.

Norris: "Aggressive Art"

Verstappen hatte zuletzt behauptet, seine WM-Chance existiere „nur wegen McLarens Fehlern“. Ohne die Patzer des Papaya-Teams wäre die Meisterschaft „schon lange entschieden“. Aussagen, die bei Norris gar nicht gut ankamen. Norris schießt zurück: „Max hat bei vielen Dingen ein gutes Gespür – aber es gibt auch genug, wovon er keine Ahnung hat“, sagte er. „Es ist typisch Red Bull: diese aggressive Art und sehr viel Unsinn-Gerede.“

Podium reicht zum WM-Titel

Damit stellt der McLaren-Star klar, dass er sich von den verbalen Angriffen nicht aus dem Konzept bringen lässt – erst recht nicht nach einem Rennen, in dem McLaren zwar eine strategische Fehlentscheidung traf, Norris aber trotzdem im WM-Kampf bleibt. Ein Podium in Abu Dhabi genügt, um sich selbst zum Weltmeister zu krönen.