Pöltl verpasst Spiele - "Hoffentlich nicht mehr lang" bis Return

Jakob Pöltl kämpft mit Verletzungen: Der Österreicher verpasste Torontos dritten Saisonsieg wegen Rückenproblemen. "Worum ich mich wirklich kümmern muss, ist der Rücken", sagte der Center. Sein Comeback steht aber bevor.

Jakob Pöltl muss weiter pausieren und verpasste Torontos 117:104-Sieg gegen Memphis. Der Wiener fehlt bereits zum dritten Mal in Folge wegen Rückenproblemen. "Das meiste sind Kleinigkeiten", sagte Pöltl im APA-Gesprich, "worum ich mich wirklich regelmäßig kümmern muss, ist der Rücken."

Comeback in Aussicht

Die "Leidenszeit" werde "hoffentlich nicht mehr lange" dauern, zeigte sich der 30-Jährige zuversichtlich. Der zuvor erlittene Nasenbeinbruch sei verheilt, eine Schutzmaske werde er beim Return nicht mehr benötigen. Toronto feierte ohne den Center den ersten Heimsieg.

Defensive Probleme als Hauptsorge

Den holprigen Saisonstart der Raptors (3:4) führt Pöltl auf defensive Schwächen zurück: "In fast allen Partien bisher sind zu viele Punkte zugelassen worden." Die Defense sei am Ende des Tages zu oft "schlecht". Hier seien Anpassungen nötig, auch wenn das Team mit Energie spiele.

Play-offs als Saisonziel

Trotz der Probleme bleibt das Ziel klar: "Dass wir in die Play-offs kommen", betonte Pöltl. RJ Barrett (27 Punkte) und Brandon Ingram (26) waren beim Sieg gegen Memphis die Top-Scorer. Oklahoma City bleibt als einziges Team ungeschlagen.