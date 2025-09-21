Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. US Sports
Handball Nationalteam Frauen
© ÖHB

Historische Serie:

7. EM-Titel in Folge für Österreichs U19 Football-Team

21.09.25, 17:57
Teilen

Das österreichische U19-Nationalteam im American Football hat mit einem 34:31-Finalsieg gegen Schweden den siebten EM-Titel in Folge gewonnen. Kicker Elija Heiss wurde zum Matchwinner, als er 30 Sekunden vor Schluss ein Field Goal aus 43 Yards verwandelte.

Das österreichische U19-Nationalteam im American Football setzte seine beispiellose Siegesserie mit dem siebten EM-Titel in Folge fort. Im Finale in Innsbruck besiegte die Mannschaft von Head Coach Florian Grein Schweden mit 34:31 und bleibt seit 2011 auf europäischer Ebene ungeschlagen.

Dramatischer Finalverlauf

Kicker Elija Heiss avancierte zum Matchwinner, als er 30 Sekunden vor Spielende ein Field Goal aus 43 Yards verwandelte und damit die Entscheidung brachte. Das hochdramatische Finale entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch zwischen beiden Teams.

Historische Dominanz

Der siebte Titel in Folge unterstreicht die österreichische Dominanz im europäischen American Football-Nachwuchs. Seit 2011 hat keine andere Nation den Österreichern den Titel streitig machen können.

Heimvorteil genutzt

Der Titelgewinn vor eigenem Publikum in Innsbruck macht den Erfolg besonders wertvoll. Das Team setzte sich gegen einen hart kämpfenden schwedischen Gegner durch und bewies erneut Nervenstärke in entscheidenden Momenten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden