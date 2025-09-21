7. EM-Titel in Folge für Österreichs U19 Football-Team

Das österreichische U19-Nationalteam im American Football hat mit einem 34:31-Finalsieg gegen Schweden den siebten EM-Titel in Folge gewonnen. Kicker Elija Heiss wurde zum Matchwinner, als er 30 Sekunden vor Schluss ein Field Goal aus 43 Yards verwandelte.

Das österreichische U19-Nationalteam im American Football setzte seine beispiellose Siegesserie mit dem siebten EM-Titel in Folge fort. Im Finale in Innsbruck besiegte die Mannschaft von Head Coach Florian Grein Schweden mit 34:31 und bleibt seit 2011 auf europäischer Ebene ungeschlagen.

Dramatischer Finalverlauf

Kicker Elija Heiss avancierte zum Matchwinner, als er 30 Sekunden vor Spielende ein Field Goal aus 43 Yards verwandelte und damit die Entscheidung brachte. Das hochdramatische Finale entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch zwischen beiden Teams.

Historische Dominanz

Der siebte Titel in Folge unterstreicht die österreichische Dominanz im europäischen American Football-Nachwuchs. Seit 2011 hat keine andere Nation den Österreichern den Titel streitig machen können.

Heimvorteil genutzt

Der Titelgewinn vor eigenem Publikum in Innsbruck macht den Erfolg besonders wertvoll. Das Team setzte sich gegen einen hart kämpfenden schwedischen Gegner durch und bewies erneut Nervenstärke in entscheidenden Momenten.