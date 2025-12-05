WM-Auslosung: Österreich droht DIESE Hammer-Gruppe

Ab 18 Uhr (live im Ticker) steigt das Nervenzittern um ÖFB-Gruppengegner

Erstmals in der WM-Geschichte warten nicht 32, sondern 48 Kugeln auf ihren großen Auftritt – und der rote Teppich im John F. Kennedy Center in Washington ist längst ausgerollt. Ganz Fußball-Österreich blickt heute (18 Uhr, ORF 1 & Sky) gebannt auf die XXL-Auslosung für das Mega-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Wenn die Lichter angehen, knistert die Luft: Dann sitzen Teamchef Ralf Rangnick & Co. wie auf Nadeln. Jede Kugel kann zum Horror-Los werden – oder zur Traumroute Richtung Finale.

Diese Hammer-Gegner drohen dem ÖFB-Team

Das ÖFB-Team, erstmals seit 28 Jahren wieder auf der WM-Bühne, geht dabei aus dem zweiten von vier Töpfen ins Rennen. Die Rechnung ist klar: Die jeweiligen Top 2 der insgesamt zwölf Gruppen sowie die acht besten Dritten ziehen in die K.o.-Phase - das große Ziel von Rangnick. Genau dorthin Rangnick. Welche Gegner David Alaba & Co. dabei erwarten, lässt den 67-Jährigen völlig kalt. „Wir müssen ohnehin nehmen, was kommt. Ich erinnere mich an die EURO, als wir in die schwierigste Gruppe gelost wurden – und sie gewonnen haben. Wir werden jede Herausforderung annehmen und uns bestmöglich vorbereiten“, betonte der Deutsche vor dem Abflug in die US-Hauptstadt.

Immerhin bleiben Österreich durch die Zugehörigkeit zu Topf zwei echte Brocken wie Kroatien, Uruguay, die Schweiz, Marokko oder Kolumbien erspart. Doch Entwarnung gibt’s keine: In Topf eins warten die ganz großen Kaliber – Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, die Niederlande, Belgien, Deutschland und die drei Gastgeber. Aus Topf drei könnten Norwegen, Ägypten, Schottland oder Paraguay zum Stolperstein werden, während Usbekistan oder Katar als Glückslose gelten. Und Topf vier hat es erneut in sich: Von möglichen Play-off-Siegern wie Italien, Dänemark oder der Türkei bis zu echten Außenseitern wie Jordanien, Kap Verde, Curaçao, Haiti oder Neuseeland ist alles drin.

Brady, Shaq & Co. sollen Glück bringen

Aber nicht nur sportlich, auch in Sachen Glamour fährt die FIFA groß auf: Heidi Klum und Comedy-Star Kevin Hart moderieren die Show, während Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli und die Village People für den musikalischen Donnerschlag sorgen. Quarterback-Legende Tom Brady, Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, Baseball-Megastar Aaron Judge und Basketball-Hüne Shaquille O’Neal ziehen die Kugeln – und dürfen gerne eine Extraportion Losglück für Rot-Weiß-Rot heraufbeschwören.

Das sind die Lostöpfe

Topf 1: USA, Mexiko, Kanada, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, Sieger UEFA-Play-off A (Wales, Bosnien-Herzegowina, Italien oder Nordirland), Sieger UEFA-Play-off B (Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien), Sieger UEFA-Play-off C (Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien), Sieger UEFA-Play-off D (Tschechien, Irland, Nordmazedonien oder Dänemark), Sieger Interkontinental-Play-off A (Neukaledonien, Jamaika oder SR Kongo), Sieger Interkontinental-Play-off B (Bolivien, Suriname oder Irak)

In jeder Gruppe muss zumindest ein europäisches Team und dürfen maximal zwei europäische Teams aufscheinen. Ansonsten ist höchstens ein Team eines Kontinentalverbandes pro Gruppe erlaubt.