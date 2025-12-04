Alles zu oe24VIP
Fußball-Wahnsinn: 100.000 Euro für WM-Halbfinal-Tickets
Fußball-Wahnsinn: 100.000 Euro für WM-Halbfinal-Tickets

04.12.25, 10:16
Am Freitag (18 Uhr, ORF1) steigt in Washington die Auslosung für die größte WM-Endrunde aller Zeiten. 

Für die FIFA wird das Turnier erneut zum Milliarden-Geschäft: Bis zu 7,5 Milliarden Euro Einnahmen werden erwartet – deutlich mehr als bei der WM 2022 in Katar. Ein Großteil kommt über den Ticketverkauf: Bereits in den ersten beiden Phasen wurden knapp zwei Millionen Karten abgesetzt. Die größte Nachfrage kam aus den drei Gastgeberländern sowie aus England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich.

Letzte Verkaufsphase läuft

Die dritte Verkaufsphase läuft von 11. Dezember bis 13. Jänner. Fans können sich für fixe Spiele bewerben – wann sie das tun, spielt keine Rolle, da die Tickets per Zufallsverfahren vergeben werden. Danach gibt es nur noch Restkarten nach dem Prinzip "first come, first served".

Billigstickets kaum verfügbar

Offiziell hatte die FIFA angekündigt, dass Tickets ab 60 Dollar (rund 51 Euro) erhältlich sind. Doch die Realität sieht anders aus: Die günstige Kategorie ist in den Stadien kaum vorhanden. Stattdessen dominieren teure gelbe und rote Bereiche – viele Fans gehen somit leer aus oder müssen tief in die Tasche greifen.

Wucher am Zweitmarkt

Explodierende Preise sorgen zusätzlich für Ärger. Auf dem offiziellen FIFA-Wiederverkaufsmarkt kosten Karten für normale Gruppenspiele statt 60 Dollar plötzlich rund 500 Dollar. Für Halbfinale und Finale werden sogar Tickets um über 100.000 Dollar angeboten. Die FIFA kassiert dabei doppelt ab: 15 Prozent Gebühr für Verkäufer und 15 Prozent Aufschlag für Käufer. Kein Wunder, dass der Unmut unter den Fans immer größer wird.

