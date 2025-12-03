Fan-Ärger über WM-Trikot: Schweizer Puma-Dress leuchtet sogar

Während unser WM-Trikot bei den Fans durchfällt, sorgt der gleiche Ausrüster in der Schweiz für Staunen.

Österreichs Fußball-Nationalteam wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada in einem roten Trikot zu sehen sein, das schwarze Ärmel umfasst. Diese Kombination hatte es bei einem Heimtrikot, das von Ausrüster Puma und dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) am Mittwoch präsentiert wurde, zuvor noch nie gegeben.

Seit 2004 war das Heimshirt von ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic und Co. stets neben Rot auch ein bisschen in Weiß gehalten.

Bei den heimischen Fans kommt das neue Trikot weniger gut an – im Netz gab es sogar einen Shitstorm.

So reagiert das Netz auf das potenzielle ÖFB-WM-Trikot 1/19

2/19

3/19

4/19

5/19

6/19

7/19

8/19

9/19

10/19

11/19

12/19

13/19

14/19

15/19

16/19

17/19

18/19

19/19 © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram © Instagram

Unterdessen stellte Puma zeitgleich auch das neue Schweizer WM-Trikot vor. Das im klassischen Rot gehaltene Dress überzeugt nicht nur die Fans der Nati, sondern leuchtet sogar im Dunkeln.

© SFV

„Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neonrot – eine Hommage an die Schweizer Liebe zum Detail“, heißt es in der Aussendung.

© SFV

Dagegen bleibt unser Puma-Trikot blass.