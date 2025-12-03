Alles zu oe24VIP
WM-Trikot
Schwarze Ärmel

Jetzt offiziell: DAS ist unser WM-Trikot

03.12.25, 09:08
Der ÖFB hat das Trikot offiziell vorgestellt.

Nachdem gestern schon erste Bilder aufgetaucht sind, hat der ÖFB am Mittwoch das neue Trikot für die WM 2026 offiziell vorgestellt. Damit ist klar, dass Österreich tatsächlich mit schwarzen Ärmeln spielt. 

"PUMA und der ÖFB präsentieren voller Stolz das neue Heimtrikot der Nationalteams, das auch bei der WM zum Einsatz kommen wird. Unter dem emotionalen Motto „Immer wieder Österreich“ steht das Trikot für die tiefe Verbindung zwischen Team, Fans und Heimat. Mit innovativem Design und modernster Technologie setzen die neuen Jerseys ein starkes Zeichen für Teamgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt", heißt es in der offiziellen Aussendung.

Das neue Trikot ist ab sofort im ÖFB-Shop erhältlich und kostet 99,99 Euro. Das Auswärtstrikot wird im März 2026 vorgestellt.

