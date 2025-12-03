Alles zu oe24VIP
Shitstorm! ÖFB-WM-Trikot wird zur Lachnummer im Netz
© FOOTYHEADLINES.COM

»Speib mich an«

Shitstorm! ÖFB-WM-Trikot wird zur Lachnummer im Netz

03.12.25, 07:40
Kaum wurde am Dienstag die angebliche ÖFB-Wäsch’ für die WM 2026 geleakt, da fegt im Netz schon ein echter Trikot-Tornado los! Vor allem die gewagte Farbkombi sorgt bei den rot-weiß-roten Fans für deutlich mehr Stirnrunzeln als Torjubel. 

Wie schon bei vergangenen ÖFB-Trikot-Leaks schlagen die Wogen im Netz hoch – doch diesmal aus einem ganz anderen Grund. Während bei der EURO noch „Chili Pepper“-Rot und verspielte Jugendstil-Grafiken für Spott und Lachkonzerte sorgten, entzündet sich die Diskussion nun an einer völlig neuen Farbkombi.

Denn wie die beiden Trikot-Portale Opaleak und Footy Headlines am Dienstag präsentierten, sollen Marko Arnautović und Co. beim ersten WM-Auftritt seit 1998 nicht etwa klassisch in Rot-Weiß-Rot einlaufen, sondern in Schwarz-Rot – und genau das polarisiert die Fans gewaltig.

So lacht das Netz über die WM-Wäsche

„Bitte nicht!“ oder „Behaltet einfach das Aktuelle“, heißt es in den Kommentaren – und das ist noch die freundliche Variante. Sport24 hat die witzigsten und schärfsten Reaktionen auf das angebliche WM-Trikot für euch gesammelt.

So reagiert das Netz auf das potenzielle ÖFB-WM-Trikot

Ob es sich dabei tatsächlich um das finale Shirt für die WM handelt, wird der ÖFB erst verraten, wenn Puma die Kollektion offiziell präsentiert. Doch eines ist sicher: Leaks liegen bei Trikots meistens verdammt nah an der Realität. Und Fakt ist jetzt schon: Die neue Farbkombi kommt bei vielen Fans gar nicht gut an.

