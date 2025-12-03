Shitstorm! ÖFB-WM-Trikot wird zur Lachnummer im Netz

Kaum wurde am Dienstag die angebliche ÖFB-Wäsch’ für die WM 2026 geleakt, da fegt im Netz schon ein echter Trikot-Tornado los! Vor allem die gewagte Farbkombi sorgt bei den rot-weiß-roten Fans für deutlich mehr Stirnrunzeln als Torjubel.

Wie schon bei vergangenen ÖFB-Trikot-Leaks schlagen die Wogen im Netz hoch – doch diesmal aus einem ganz anderen Grund. Während bei der EURO noch „Chili Pepper“-Rot und verspielte Jugendstil-Grafiken für Spott und Lachkonzerte sorgten, entzündet sich die Diskussion nun an einer völlig neuen Farbkombi.

Denn wie die beiden Trikot-Portale Opaleak und Footy Headlines am Dienstag präsentierten, sollen Marko Arnautović und Co. beim ersten WM-Auftritt seit 1998 nicht etwa klassisch in Rot-Weiß-Rot einlaufen, sondern in Schwarz-Rot – und genau das polarisiert die Fans gewaltig.

So lacht das Netz über die WM-Wäsche

„Bitte nicht!“ oder „Behaltet einfach das Aktuelle“, heißt es in den Kommentaren – und das ist noch die freundliche Variante. Sport24 hat die witzigsten und schärfsten Reaktionen auf das angebliche WM-Trikot für euch gesammelt.

Ob es sich dabei tatsächlich um das finale Shirt für die WM handelt, wird der ÖFB erst verraten, wenn Puma die Kollektion offiziell präsentiert. Doch eines ist sicher: Leaks liegen bei Trikots meistens verdammt nah an der Realität. Und Fakt ist jetzt schon: Die neue Farbkombi kommt bei vielen Fans gar nicht gut an.