Nach 25 Jahren! "Rosenheim-Cops"-Star hört auf

Mehr als zwei Jahrzehnte lang war Marisa Burger (52) als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" eine zentrale Figur in der Serie "Die Rosenheim-Cops". Nach 23 Jahren hängt sie ihre Paraderolle an den Nagel.

"Es gabat a Leich" – mit diesem berühmten Sager setzte Marisa Burger als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" in der Serie "Die Rosenheim-Cops" die Mordermittlungen in Gang.

Doch nun ist damit Schluss! Nach 23 Jahren hängt sie ihre Paraderolle an den Nagel. Am 17.10. stand Burger das letzte Mal für die beliebte Serie vor der Kamera. Der Abschied war intensiv und sehr traurig.

Double musste her

Die Schauspielerin musste sogar von einem Double vertreten werden, da die Emotionen zu heftig ausfielen. „Ich konnte vor lauter Emotionen und Tränen einfach nicht spielen“, so Marisa in einem Interview mit der Abendzeitung München. Doch schließlich schaffte sie es, die finale Szene selbst zu drehen. Rund drei Jahre lang sei der Entscheidungsprozess für Burger gelaufen, ob sie die Serie denn wirklich verlassen werde.

Auflösung dauert

Doch, was wird passieren? Stirbt sie einen Heldinnentod? Nein, es gibt wohl ein Happyend! „Die Frau Stockl darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat“, so Burger. Die genaue Auflösung folgt erst im kommenden Jahr, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Die Serie selbst läuft weiterhin jeden Dienstag um 19:25 Uhr im ZDF und ist auch in der ZDFmediathek abrufbar.