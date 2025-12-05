MilAk: Philipp Ségur-Cabanac neuer Burgchef

Philipp Ségur-Cabanac übernimmt das Kommando der Theresianischen Militärakademie und folgt damit auf Karl Pronhagl.

Jetzt steht es fest: Philipp Ségur-Cabanac wird der neue Kommandant der Theresianischen Militärakademie. Der Brigadier folgt Generalmajor Karl Pronhagl, der seit 2016 diese Funktion innehatte. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nannte Ségur-Cabanac in einer Aussendung einen "erfahrenen, strategisch denkenden und hoch angesehenen Offizier". Ségur-Cabanac war unter anderem Kommandant des Jagdkommandos (stationiert am Wiener Neustädter Flugfeld) und in internationalen Missionen aktiv.

Verantwortungsvollen Funktionen im Bundesheer

Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ist die älteste bestehende Militärakademie der Welt und bildet seit 1752 Offiziere des Österreichischen Bundesheeres aus. Brigadier Ségur-Cabanac verfügt über langjährige Erfahrung in Führungs-, Stabs- und Auslandseinsätzen. Er war unter anderem in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen im Bundesheer tätig, darunter in der Funktion als Kommandant des Jagdkommandos, der militärstrategischen Grundsatzplanung, der Führungsausbildung sowie in internationalen Missionen. Seine militärische Laufbahn ist geprägt von einer konsequenten Ausrichtung auf Aus- und Weiterbildung, strategische Führung und Personalentwicklung. Neben seiner militärischen Qualifikation absolvierte er mehrere internationale Kurse und Führungsprogramme. Brigadier Ségur-Cabanac ist verheiratet und hat vier Kinder.