Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
MilAk: Philipp Ségur-Cabanac neuer Burgchef
© zVg

Führungswechsel

MilAk: Philipp Ségur-Cabanac neuer Burgchef

05.12.25, 11:32
Teilen

Philipp Ségur-Cabanac übernimmt das Kommando der Theresianischen Militärakademie und folgt damit auf Karl Pronhagl. 

Jetzt steht es fest: Philipp Ségur-Cabanac wird der neue Kommandant der Theresianischen Militärakademie. Der Brigadier folgt Generalmajor Karl Pronhagl, der seit 2016 diese Funktion innehatte. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nannte Ségur-Cabanac in einer Aussendung einen "erfahrenen, strategisch denkenden und hoch angesehenen Offizier". Ségur-Cabanac war unter anderem Kommandant des Jagdkommandos (stationiert am Wiener Neustädter Flugfeld) und in internationalen Missionen aktiv.

Verantwortungsvollen Funktionen im Bundesheer  

Die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt ist die älteste bestehende Militärakademie der Welt und bildet seit 1752 Offiziere des Österreichischen Bundesheeres aus. Brigadier Ségur-Cabanac verfügt über langjährige Erfahrung in Führungs-, Stabs- und Auslandseinsätzen. Er war unter anderem in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen im Bundesheer tätig, darunter in der Funktion als Kommandant des Jagdkommandos, der militärstrategischen Grundsatzplanung, der Führungsausbildung sowie in internationalen Missionen. Seine militärische Laufbahn ist geprägt von einer konsequenten Ausrichtung auf Aus- und Weiterbildung, strategische Führung und Personalentwicklung. Neben seiner militärischen Qualifikation absolvierte er mehrere internationale Kurse und Führungsprogramme. Brigadier Ségur-Cabanac ist verheiratet und hat vier Kinder.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden