Rajiv Bajaj
© Getty Images

Im Aufsichtsrat

Indischer Manager ist neuer Boss der KTM-Mutter

24.11.25, 09:36
Teilen

Pierer Vertrauensleute zogen sich zurück. Der indische Manager Ravikumar ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender.

Im Zuge der außerordentlichen Hauptversammlung zur Übernahme der KTM-Mutter Pierer Mobility durch den indischen Fahrzeugkonzern Bajaj wurde auch ein neuer Aufsichtsrat bestimmt.

Nur wenige Monate nach der finanziellen Rettung des österreichischen Herstellers kündigt Rajiv Bajaj als neuer starker Mann tiefgreifende, strukturelle Veränderungen an. 

Rajiv Bajaj
© Getty Images

Rajiv Bajaj hat KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen, neuer Name Bajaj Mobility.

Künftig sitzen vier statt sechs Personen im Kontrollgremium. Dieses wählte nun Srinivasan Ravikumar zu seinem Vorsitzenden. 

Srinivasan Ravikumar: Indischer Manager ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der KTM-Mutter

Srinivasan Ravikumar: Indischer Manager ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der KTM-Mutter 

© Bajaj Mobility

CEO bleibt Gottfried Neumeister, der Aufsichtsratschef Ravikumar kontrolliert seine operative Arbeit.

KTM-CEO Gottfried Neumeister am Dienstag 25. Februar 2025 bei der Sanierungsplantagsatzung 

KTM-CEO Gottfried Neumeister am Dienstag 25. Februar 2025 bei der Sanierungsplantagsatzung 

© APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Vergangenen Mittwoch war in der Hauptversammlung der Änderung des Firmenwortlauts in Bajaj Mobility AG sowie der Verlegung des Firmensitzes von Wels nach Mattighofen, wo die Tochter KTM zu Hause ist, zugestimmt worden. Auch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der künftigen Bajaj Mobility AG wurde geändert. Pierer-Vertrauensleute sind zurückgetreten.

Indische Manager

Pradeep Shrivastava, Executive Director bei Bajaj Auto, und der Wiener Rechtsanwalt Wulf Gordian Hauser wurden als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen. Sie ergänzen Dinesh Thapar und Srinivasan Ravikumar. Letzterer ist nun Aufsichtsratsvorsitzender, wie auf der Homepage von Pierer Mobility ersichtlich ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

