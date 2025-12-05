Freunde per Hubschrauber vom Traunstein geborgen

Trotz Schnee und Eis brachen die beiden 22-Jährigen zur Wintertour auf.

Eine Wintertour auf den Traunstein endete für zwei Linzer Freunde am Donnerstagabend in einer aufwendigen Rettungsaktion.

Die beiden 22-Jährigen, noch kaum berg­erfahren, stiegen trotz Schnee und Eis über den südseitigen Mairalmsteig auf. Für einen von ihnen war es sogar die erste Tour auf den markanten Gmundner Berg. Gegen 16 Uhr erreichten sie das Traunsteinhaus, überrascht davon, dass es bereits geschlossen und in Winterpause war.

Beim Abstieg rutschte einer der Männer auf etwa 1.400 Metern aus, verletzte sich am Sprunggelenk und kam kurz darauf erneut zu Sturz. In der inzwischen einsetzenden Dunkelheit verständigten sie die Bergrettung. Der nachtflugtaugliche Notarzthubschrauber „Christophorus 14“ rückte aus und hob beide mithilfe einer Winde aus dem steilen Gelände. Stark unterkühlt wurden sie geborgen; der Verletzte kam ins Krankenhaus nach Schladming.