Causa Pilnacek: ÖVP greift jetzt blauen Volksanwalt an

Affären

Causa Pilnacek: ÖVP greift jetzt blauen Volksanwalt an

05.12.25, 11:21
Das politische Pingpong rund um den Pilnacek-U-Ausschuss geht auch am Freitag weiter.  

ÖVP-Parlamentarier Andreas Hanger will nun "etwaige politische Einflussnahmen" der FPÖ auf die Volksanwaltschaft "unter die Lupe" nehmen. Am Donnerstag hatte der von der FPÖ nominierte Volksanwalt Christoph Luisser angebliche "Schikanen" bei der Überprüfung der Polizeiarbeit rund um den Tod des ehemaligen Sektionschefs des Justizministeriums Christian Pilnacek beklagt.

"FPÖ will nur Vertrauen zerstören"

"Ist Christoph Luisser eigentlich Volksanwalt oder Mitarbeiter im Untersuchungsausschuss-Team der FPÖ?", fragt Hanger am Freitag. Er wirft der FPÖ vor, das Vertrauen in die Institutionen zerstören zu wollen. In der Verfassung sei kein Recht auf Aktenlieferungen an die Volksanwaltschaft vorgesehen.

Luisser hatte am Donnerstag kritisiert, dass beim Innen- und Justizministerium angeforderte Akten nicht übermittelt worden seien. Alle Regierungsressorts hätten die Volksanwaltschaft in ihrer Arbeit verfassungsgemäß zu unterstützen. Über einen Zusammenhang mit seiner Parteizugehörigkeit wollte Luisser am Donnerstag öffentlich nicht spekulieren.

