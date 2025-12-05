Alles zu oe24VIP
80-Jähriger von Bim erfasst: Lebensgefahr
© GettyImages Ceri Breeze

Wien-Landstraße

80-Jähriger von Bim erfasst: Lebensgefahr

05.12.25, 14:06
Der Pensionist wollte die Straße überqueren, als er von einer Straßenbahn erfasst wurde.

Wien. Ein 80-jähriger Wiener ist Donnerstagmittag im Bezirk Landstraße von der Garnitur einer Straßenbahn erwischt worden, als er als Fußgänger die Fasangasse überqueren wollte.

Der Fahrer der Bim konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Pensionist erlitt Knochenbrüche und Gefäßverletzungen und wurde unter Lebensgefahr von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Dort kämpfen Ärzte nun um das Leben des 80-Jährigen. "Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung hat den Unfall aufgenommen", so die Wiener Polizei.

