36-Jähriger stach Reifen von Polizeiauto auf

Ein Salzburger (36) drehte völlig durch: Er beschädigte ein Polizeiauto und bedrohte die Beamten.

Salzburg. Zu dem Vorfall kam es am Donnerstag in Neumarkt am Wallersee (Flachgau). Ein Einheimischer stach mit einem Messer bei einem abgestellten Streifenwagen einen Reifen auf. Anschließend ergriff der 36-Jährige die Flucht.

Die Beamten begannen sofort eine Fahndung und trafen den Salzburger auch an dessen Wohnadresse an. Dort soll er sich aber gegen die einschreitenden Polizisten gewehrt haben und sie gefährlich bedroht haben.

Der 36-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg nach Puch-Urstein (Tennengau) gebracht. Die Ermittlungen laufen.