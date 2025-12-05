Auto krachte in liegengebliebenen Pkw: 45-Jähriger tot

Bei dem tragischen Unfall kam ein 45-jähriger Ungar, der eine Panne mit seinem Auto hatte, ums Leben.

Burgenland. Ein 45-jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der L307 zwischen Halbturn und Andau (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Der ungarische Staatsbürger und sein 28-jähriger Beifahrer waren aufgrund einer Panne mit ihrem Auto auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen und wollten dieses in einen angrenzenden Acker schieben. Das dürfte eine nachkommende 20-jährige Autofahrerin übersehen haben, die in den Wagen krachte.

© FF Halbturn

© FF Halbturn

Der 45-Jährige wurde durch den Aufprall ebenso wie sein Fahrzeug in den Acker geschleudert. Obwohl der Beifahrer umgehend Erste Hilfe leistete, erlag der Lenker noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Die 20-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Zwei Feuerwehren waren mit 25 Mitgliedern und einem Kranwagen im Einsatz. Die L307 war während des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt.