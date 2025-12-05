Mutter soll Kids misshandelt haben und attackierte Ex-Freund mit Messer

Videos zeigen Misshandlungen: zweifache Mutter festgenommen und in Justizanstalt eingeliefert.

Stmk. Die 32-Jährige aus Graz soll ihre beiden Kinder im Alter von sechs Jahren und knapp zwei Jahren seit längerer Zeit regelmäßig misshandelt haben. Der 37-jährige Ex-Freund - er ist laut Polizei der Vater des jüngeren Kindes - meldete dies dem Jugendamt. Am Mittwoch kam das Jugendamt zur Wohnung der Mutter und nahm ihr die beiden Kinder ab. Zur Art der Misshandlungen wollte sich die Polizei vorerst nicht äußern.

Kurz darauf war der 37-Jährige in der Wohnung der Frau und die beiden gerieten in Streit. Dabei geriet die zweifache Mutter so sehr in Rage, dass sie zu einem Küchenmesser griff und damit ihren Ex-Freund attackierte. Zudem soll die 32-Jährige eine gefährliche Drohung gegen ihren Ex-Freund ausgesprochen haben. Der Verletzte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. "Er wies eine leicht blutende Verletzung im Hüftbereich auf und gab an, soeben von seiner Ex-Partnerin angegriffen worden zu sein", so die Polizei in einer Aussendung.

Der Vater, der die Misshandlungen der Kinder durch die 32-Jährige gefilmt hatte, übergab das Videomaterial der Polizei. Die Beamten sichteten die Videos, die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Festnahme der Frau an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ, die Frau war nicht in ihrer Wohnung. Sie wurde Donnerstagfrüh in Graz festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellten Polizisten das Küchenmesser sicher.

Sie verweigerte bei ihrer Vernehmung die Aussage. Polizisten brachten sie in die Justizanstalt Graz-Jakomini. Die Kinder werden vom Jugendamt betreut.