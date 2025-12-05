Alles zu oe24VIP
Messer-Attacke bei U-Bahn-Station: Mädchen (15) und Zeuge verletzt
© GettyImages Paul Bradbury

Tschetschene gefasst

Messer-Attacke bei U-Bahn-Station: Mädchen (15) und Zeuge verletzt

05.12.25, 12:29 | Aktualisiert: 05.12.25, 14:06
Der Jugendliche (15) attackierte seine gleichaltrige Ex-Freundin. Dabei stürzte das Mädchen auf die U-Bahn-Gleise.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es Freitagfrüh bei der U-Bahn-Station der Linie U4 Längenfeldgasse im 12. Wiener Gemeindebezirk.

Ein 15-jähriger Tschetschene soll gegen 7 Uhr versucht haben, seine Ex-Freundin mit einem Messer zu attackieren. Ein mutiger Passant (40) kam dem 15-jährigen Mädchen zur Hilfe und wurde dabei selbst durch den Verdächtigen mit der Stichwaffe leicht verletzt. "Im Zuge der Geschehnisse soll die 15-Jährige auf das U-Bahn-Gleis gefallen sein. Die Jugendliche konnte mit Hilfe von weiteren anwesenden Passanten wieder auf den Bahnsteig klettern", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Der Angreifer wurde noch am Tatort durch die alarmierten Beamten vorläufig festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt. Der 40-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die 15-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

