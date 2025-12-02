Posten-Schacher! Aufstand gegen neue Opernhaus-Chefin in Venedig

Streit um Musikdirektorin Venezi, die von Meloni eingesetzt wurde, hält an. Ehemalige Chefs der Lagunenstadt äußern "große Sorge" und fordern ein neues Auswahlverfahren nach bewährten Regeln

Vier frühere Bürgermeister von Venedig haben zu einem Ausweg aus der Krise am Teatro La Fenice aufgerufen. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten die Ex-Bürgermeister Ugo Bergamo, Massimo Cacciari, Paolo Costa und Giorgio Orsoni "große Sorge" über die seit einigen Monaten anhaltenden Spannungen an dem Opernhaus, dessen Stiftung sie während ihrer Amtszeiten vorgestanden hatten. Hintergrund ist der Streit um die Ernennung von Beatrice Venezi zur Fenice-Musikdirektorin.

Die aktuelle Situation hätte vermieden werden können, heißt es in dem Schreiben. Bei der Wahl des neuen Musikdirektors seien bewährte Verfahren missachtet worden, denen zufolge sich Dirigent und Orchester zunächst kennenlernen und gemeinsam arbeiten, bevor eine dauerhafte Zusammenarbeit vereinbart wird.

© Getty

Neues Auswahlverfahren gefordert

Die Ernennung von Beatrice Venezi zur Musikdirektorin entgegen der bewährten Vorgehensweisen habe zwangsläufig zu einer Reaktion von Orchester und Chor geführt, die ihr Recht betonten, die künstlerische Qualität ihrer Arbeit zu sichern. Die Wurzel der Krise liege in der Abweichung von etablierten Auswahlpraktiken, heißt es im Schreiben. Eine Lösung sei nur möglich, wenn das Auswahlverfahren erneut und unter Einhaltung der Regeln begonnen werde. Bis dahin sollten sowohl die Leitung der Fenice als auch Orchester, Chor und Beschäftigte ihre Gespräche in gegenseitigem Respekt führen.

35-jährige Beatrice Venezi soll Musik-Direktorin werden © Getty

Wochenlange Proteste gegen 35-jährige Venizi

Seit Wochen tobt in Venedig der Protest gegen die Ernennung der 35-jährigen Venezi zur Musikdirektorin des namhaften Theaters. Dahinter stehen auch politische Gründe. Venezi wurde kurz nach dem Amtsantritt von Premierministerin Giorgia Meloni vor drei Jahren zur musikalischen Beraterin der Rechtsregierung ernannt und von der Ministerpräsidentin mehrfach gelobt. Zudem erhielt sie eine Auszeichnung von Melonis rechter Regierungspartei Fratelli d'Italia. Venezi hat noch nie ein großes Opernorchester geleitet. Kritiker bemängeln, dass ihre Erfahrungen als Dirigentin zu gering für eine so bedeutende Position wie die der Musikdirektorin des Teatro La Fenice seien.

© getty

Ernennung ohne Rücksprache mit Mitarbeitern

Bemängelt wird außerdem, dass Venezis Ernennung ohne Rücksprache mit Orchester, Chor und Mitarbeitenden erfolgte und lediglich durch eine Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. 300 Beschäftigte wehren sich gegen die Entscheidung. Rückendeckung erhielten Venezi und Fenice Intendant Nicola Colabianchi vom Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro. Er beklagte einen regelrechten "Kreuzzug" gegen die junge Dirigentin.