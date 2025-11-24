Alles zu oe24VIP
Jakob Pflegerl, ÖAMTC-Direktor Operations für Wien, NÖ und das Bgld., Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer, Cataleya, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Radland NÖ-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann
© NLK Khittl

Straßenverkehr

NÖ-Initiative: Erstklässler werden sichtbar gemacht

24.11.25, 13:05
Der Erfolg gibt der Initiative recht, denn sie geht in ihr drittes Jahr: 19.000 Taferlklassler bekommen über "Zu Fuß in die Schule" reflektierende Schultaschen-Überzüge.

Damit sollen die Schulanfänger im Straßenverkehr sichtbar gemacht werden und damit den Fußweg in die Schule aus Sicherheitsgründen nicht gefährden.

"Der tägliche Schulweg zu Fuß stärkt die Gesundheit, die Konzentration, das Selbstvertrauen und die Freundschaften sowie den Gemeinschaftssinn der Kinder. Mit den reflektierenden Schultaschen-Überzügen sorgen wir dafür, dass sie auf ihrem Weg zur Schule von anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden – und damit auch sicher ankommen", erklärt LH-Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).

NÖ-Initiative: Erstklässler werden sichtbar gemacht
© NLK Khittl

Schön, dich zu sehen!

"Gerade in den Wintermonaten muss daher der Sicherheit auf dem Schulweg eine noch größere Beachtung geschenkt werden", ergänzt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Die Initiative geht Hand in Hand mit der landesweiten Kampagne des ÖAMTC "Schön, dich zu sehen! Mach dich sichtbar – für dich und für andere", deren Titel selbsterklärend ist. Eltern soll via einem Video erklärt werden, wie sie ihre Kinder am Schulweg schützen können. Initiiert wird die Kampagne von Radland Niederösterreich.

