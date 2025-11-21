Linzer Weihnachtsmärkte glitzern ab morgen

Die Punschpreise am Hauptplatz liegen weiterhin zwischen 3,50 und fünf Euro.

Linz. Die Vorfreude ist bereits groß: Morgen starten die großen Weihnachtsmärkte in Linz, am Hauptplatz, im Volksgarten, am Pfarrplatz und am Domplatz. Der Winterzauber im Klosterhof hat bereits seit 14. November geöffnet.

© Stadt Linz

Bis zum 24. Dezember laden die Märkte am Hauptplatz und im Volksgarten wieder dazu ein, in gemütlicher Atmosphäre regionale Produkte zu entdecken, handwerkliche Besonderheiten zu bewundern und kulinarische Köstlichkeiten zu genießen. Am Pfarrplatz und am Domplatz wird am 23. Dezember der letzte Punsch ausgeschenkt. Die Punschpreise wurden heuer nicht erhöht - liegen zwischen 3,50 und fünf Euro.

Auch der beliebte gelbe Weihnachtszug ist mit morgen zurück und dreht seine erste Runde durch die Innenstadt. Bis 21. Dezember bringt der weihnachtlich geschmückte Zug seine Passagiere im Halbstundentakt zu fünf der schönsten Adventmärkte. Von Freitag bis Sonntag jeweils von 15 Uhr bis 19 Uhr heißt es einfach zusteigen und aussteigen – bequem und kostenlos.

„Die Linzer Weihnachtsmärkte sind ein starker Tourismusmagnet im Advent und bringen jedes Jahr tausende Gäste, auch zum Einkaufen, in unsere Innenstadt. Der Weihnachtszug ist ein großartiges touristisches Gratis-Angebot, das deutlich zur Belebung unserer Linzer Innenstadt beiträgt", sagt Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).