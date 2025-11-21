Flughafen Linz könnte jetzt auch noch Frachtflüge verlieren

Die wirtschaftliche Situation des Flughafens Linz-Hörsching könnte sich weiter verschlechtern.

Linz. Auf dem Linzer Flughafen könnten bald noch 4 Flüge pro Woche weniger starten als bisher. Bisher zeigte man sich zumindest mit dem Frachtgeschäft zufrieden. Nun ist jedoch die Rede davon, dass die Frachtflüge der Turkish Cargo nach Istanbul wackeln könnten. Wie die Fluglinie dem ORF Oberösterreich bestätigt, gibt es Verhandlungen, den Flug nach Wien zu verlegen. Turkish Cargo fliegt laut dem Flughafen Linz derzeit viermal pro Woche von Linz nach Istanbul und zurück. Es werden u.a. auch Autos und Arzneimittel transportiert.