Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Pensionist arbeitet
© Getty Images

oe24-Frage der Woche

Steuer-Freibetrag für Arbeiten im Alter – Sollen Menschen in Österreich länger arbeiten müssen?

18.12.25, 13:03
Teilen

Mit einem Steuer-Freibetrag von 15.000 Euro will die Regierung "fleißige" Pensionisten belohnen. Die Maßnahme kommt aber erst 2027.

Der Seniorenbund zeigte sich "enttäuscht" weil die Maßnahme erst 2027 kommt. Kritik gab es auch aus der Opposition: Die Grünen sind zwar froh, dass das unsägliche Flat-Tax-Modell vom Tisch ist", das vorgestellte Alternativmodell sei aber nicht wesentlich besser. Die FPÖ sieht ein "Mini-Paket" und "Tropfen auf den heißen Stein".

Lob kam hingegen vom SPÖ-nahen Pensionistenverband. Der Freibetrag entlaste vor allem kleine und mittlere Pensionen und sei damit sozial treffsicherer als eine Flat Tax, so Pensionistenverband-Chefin Birgit Gerstorfer.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Nach Freibetrag für Arbeiten in der Pension – sollen Menschen in Österreich länger arbeiten müssen?

 

Jetzt abstimmen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden