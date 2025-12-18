Steuer-Freibetrag für Arbeiten im Alter – Sollen Menschen in Österreich länger arbeiten müssen?

Mit einem Steuer-Freibetrag von 15.000 Euro will die Regierung "fleißige" Pensionisten belohnen. Die Maßnahme kommt aber erst 2027.

Der Seniorenbund zeigte sich "enttäuscht" weil die Maßnahme erst 2027 kommt. Kritik gab es auch aus der Opposition: Die Grünen sind zwar froh, dass das unsägliche Flat-Tax-Modell vom Tisch ist", das vorgestellte Alternativmodell sei aber nicht wesentlich besser. Die FPÖ sieht ein "Mini-Paket" und "Tropfen auf den heißen Stein".

Lob kam hingegen vom SPÖ-nahen Pensionistenverband. Der Freibetrag entlaste vor allem kleine und mittlere Pensionen und sei damit sozial treffsicherer als eine Flat Tax, so Pensionistenverband-Chefin Birgit Gerstorfer.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Nach Freibetrag für Arbeiten in der Pension – sollen Menschen in Österreich länger arbeiten müssen?

Jetzt abstimmen!