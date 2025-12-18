Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft
© Getty

Opfer erst 16 Jahre

Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft wegen Mädchen

18.12.25, 13:27
Teilen

Mädchen riefen einen Freund an und baten um Hilfe aber dann eskalierte die Situation. 

. Zwei libanesische Flüchtlinge, 23 und 25 Jahre nahem am Donnerstag drei Mädchen, 15 bzw. 16 Jahre alt aus Linz in ihre Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Linz-Land mit. Als die Situation später für die Mädchen unangenehm wurde, rief eines einen Bekannten an und bat ihn, sie abzuholen. Daraufhin fuhren ein 16-jähriger Iraker und seine beiden Begleiter, 16 und 20 Jahre , zum Heim und gerieten dort mit den beiden Libanesen in Streit. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Iraker und dem 25-jährigen Libanesen.

16-Jähriger brauchte Not-OP 

Daraufhin dürfte der 23-jährige Libanese ein Filetiermesser gezogen und es dem Iraker mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Der Iraker erlitt schwere Verletzungen und wurde notoperiert. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen, die Ermittlungen laufen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden