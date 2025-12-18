Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft wegen Mädchen

Mädchen riefen einen Freund an und baten um Hilfe aber dann eskalierte die Situation.

OÖ. Zwei libanesische Flüchtlinge, 23 und 25 Jahre nahem am Donnerstag drei Mädchen, 15 bzw. 16 Jahre alt aus Linz in ihre Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Linz-Land mit. Als die Situation später für die Mädchen unangenehm wurde, rief eines einen Bekannten an und bat ihn, sie abzuholen. Daraufhin fuhren ein 16-jähriger Iraker und seine beiden Begleiter, 16 und 20 Jahre , zum Heim und gerieten dort mit den beiden Libanesen in Streit. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Iraker und dem 25-jährigen Libanesen.

16-Jähriger brauchte Not-OP

Daraufhin dürfte der 23-jährige Libanese ein Filetiermesser gezogen und es dem Iraker mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Der Iraker erlitt schwere Verletzungen und wurde notoperiert. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen, die Ermittlungen laufen.