Sportland NÖ

Projekt "Skikids" befördert 800 Kinder auf die Piste

09.12.25, 17:12
Teilen

Die Aktion "Skikids" bringt Kinder zum Wintersport und zum FIS Damen Skiweltcup am Semmering. 

Mit "Skikids" rückt Niederösterreich einmal mehr den Wintersport für Kinder in den Mittelpunkt. Noch bevor die Skiweltelite am Semmering antritt, flitzen rund 800 Fünf- bis Zwölfjährige über die Pisten. Das Projekt bietet kostenlose Einsteigerkurse und ermöglicht vielen Kindern ihre ersten Erlebnisse im Schnee – ein Angebot, das heuer erneut in kürzester Zeit ausgebucht war.

Alle Teilnehmer erhalten einen gratis Zwei-Tageskurs, dazu bei einem weiteren Besuch im gleichen Gebiet eine kostenlose Saisonkarte. Zusätzlich werden 25×2 Tickets für den Damen-Weltcup verlost. Die Initiative läuft bereits zum 19. Mal und hat bisher rund 12.600 Kindern den Einstieg in den Wintersport erleichtert. Heuer sind acht Skigebiete beteiligt, die Kurse erstrecken sich über mehrere Dezember-Termine.

Bewährtes Erfolgsprojekt

"Skikids" bringt Bewegung, Naturerlebnis und Gemeinschaftssinn zusammen, wie es vom Land Niederösterreich her heißt. Das Projekt schafft leistbare Zugänge zu einem teuren Sport und stärkt damit den sozialen Zusammenhalt. Kinder entdecken Freude an Aktivität, Familien werden entlastet und der Wintersport als wichtiger Teil regionaler Identität bleibt lebendig. 

Skikids
© NLK Burchhart

"Der Tag in St. Corona am Wechsel war wieder ein besonderes Erlebnis. Die Kinder haben eine Freude und nehmen hier unglaublich viel mit. Genau dafür machen wir das", so Niederösterreichs Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

